L'OMS tire la sonnette d'alarme sur la situation épidémique au Maroc. Le royaume connaît une aggravation significative de la pandémie, avec une hausse exponentielle des contaminations et un quasi-triplement du nombre de décès en quelques jours seulement. Le gouvernement marocain qui a tenté de stopper la propagation du virus dans certaines grandes villes, à l'image de Casablanca, s'est retrouvé pieds et poings liés face à une réalité sociale qui empêche, de fait, toute mesure de prévention contre le virus. Comme pour certains autres pays, la ceinture des bidonvilles autour des grandes agglomérations du pays rend impossible le contrôle de la pandémie. Parquer des millions de Marocains dans leurs «zones d'habitation» pour les couper du «Maroc utile» est une démarche impossible. Ce sont ces millions de pauvres, qui ne bénéficient d'aucune protection sanitaire, qui font l'essentiel de la main-d'oeuvre, qui font tourner le «Maroc utile».

Le souci premier des autorités du pays a consisté pendant plusieurs mois à sauvegarder la vitrine du royaume. Le Maroc, disait-on, a excellé dans la fabrication de masques. Le roi Mohammed VI a réquisitionné tout le stock d'hydroxychloroquine. Le Makhzen a su vendre ces deux informations comme un exploit et les alliés médiatiques de Rabat ont fait le nécessaire pour reluire l'image du roi. Ainsi, au moment où ailleurs on déroulait des chiffres de mortalité ahurissants, le Maroc faisait office de paradis sur terre.

Le gouvernement marocain transmettait via les chaînes de télévision occidentales l'image idyllique d'un Etat qui a tout réussi. Dans les faits, il n'en était rien. Le Mahkzen mettait la poussière sous le tapis, alors que le pays se dirigeait vers une catastrophe sanitaire annoncée. Il n'y avait objectivement aucune raison pour que le royaume échappe à la réalité d'un pays disposant d'un système de protection sociale chétif et où une bonne partie des habitants vit dans des conditions intolérables. L'un et l'autre créent les conditions idéales pour la propagation du virus.

L'écran de fumée dressé par Rabat, avec la complicité de l'Occident, s'est effondré, ces derniers jours. Obligé de communiquer les chiffres affolants de la pandémie, le royaume montre son vrai visage, sans maquillage. Le monde découvre au jour le jour, une gouvernance quasi moyenâgeuse, une population livrée à elle-même et des autorités brutales, prêtes à tout pour sauvegarder les intérêts d'une minorité de privilégiés.