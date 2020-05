Porte-à-faux. Il s'est passé une chose peu ordinaire, hier, en France. La journée de l'esclavage a été commémorée. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, Edouard Philippe. De quoi s'agit-il exactement? L'esclavage a été officiellement aboli en France et dans ses colonies le 27 avril 1848. Le 21 mai 2001, une loi est adoptée par le Parlement français qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Quelques années plus tard, la date du 10 mai a été choisie pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'était donc, hier, que l'événement a eu lieu. Coronavirus oblige, la cérémonie fut très limitée. Il y a eu le discours du Premier ministre, puis celui du président du Sénat et enfin celui du président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Mais pas que...puisque le président de la République, Emmanuel Macron, y a participé avec un texte qu'il a publié sur sa page Facebook. En voici quelques extraits: «Cette journée existe pour que jamais nous n'oubliions ces pages de notre histoire. Elle nous rappelle la barbarie de la traite négrière...». La suite est plus intéressante. «...et de l'esclavage colonial, ce crime contre l'humanité qui fut perpétré durant des siècles.». Et là nos oreilles d'Algériens ont sifflé. Ainsi donc, Macron, le président n'aurait pas renié Macron le candidat. La colonisation reste toujours, à ses yeux, un crime contre l'humanité. On ne va pas lui faire un mauvais procès en rappelant que deux jours auparavant, il avait l'occasion, le 8 mai, d'avoir une pensée pour les victimes de Sétif, Guelma et Kherrata. Il ne pouvait pas, dans une seule et même journée, fêter la libération de son pays et pleurer les victimes de ses colons en Algérie. Et puis, il ne peut pas tout dire à tous moments. Ce n'est pas parce qu'il est le chef de l'Etat, qu'il est libre de ses actes. Il y a des lobbies et des groupes de pression dont il tient compte. Alors il «surfe». Un coup à droite, un coup à gauche. Un jour il reconnaît la pratique de la torture en Algérie, mais à une seule victime. Une autre fois, il ouvre les archives des disparus de la guerre d'Algérie. Mais pas toutes. Une centaine tout au plus. Preuve qu'il n'a pas les coudées franches. Le message du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion des massacres du 8 mai, a dû donner mauvaise conscience au président français, lequel a saisi le 10 mai pour expliquer sa «marche arrière». Momentanée. Subtil mea-culpa.