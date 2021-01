On croyait que l'arrivée des vaccins allait changer la donne. Mais c'est tout le contraire. Une inquiétude, encore plus grande, face à la propagation de variants du Covid-19, dans plusieurs pays d'Europe, est née. Aux Etats-Unis, on observe une accalmie relative des nouvelles contaminations et des hospitalisations, mais en Allemagne et au Royaume-Uni, où a surgi le premier variant, c'est le branle-bas de combat. Berlin a interdit, samedi dernier, les entrées sur son territoire aux personnes venant de cinq pays, fortement affectés par les différents variants du Covid-19, «par voie aérienne, terrestre et maritime». C'est dire combien la peur est forte, et à quel point l'embellie, espérée avec les vaccins, devient incertaine. D'autres pays suivent l'exemple allemand, français et canadien et on peut supposer, au vu de la nouvelle menace, (les variants sont catalogués «plus sévères, plus mortels et plus rapides» que le nouveau coronavirus lui-même), que bon nombre de frontières vont être verrouillées, dans les semaines qui viennent, non seulement en Europe, mais aussi dans d'autres continents.

Partout, il est question de mesures strictes, pour «décourager les voyageurs». Aux Etats-Unis où les hospitalisations sont en baisse, depuis deux semaines, mais où le nombre de morts est toujours supérieur à 3000 par jour, le respect des mesures sanitaires et la nette réduction des grands rassemblements font espérer que la pandémie diminue, après avoir emporté 430000 contaminés. Pourtant, la nouvelle administration Biden va recourir à d'autres «mesures drastiques» pour endiguer l'arrivée de variants.

Dans une telle conjoncture, les laboratoires des principaux vaccins, AstraZeneca-Oxford, déconseillé par la commission de vaccination allemande pour les plus de 60 ans, Pfizer-BioNTech et Moderna, sont fustigés par certaines puissances, comme l'Union européenne, pour leur incapacité à livrer les quantités de doses prévues. Des contrats ont été signés qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Environ 80 pays ont déjà raflé la totalité de la production, à tel point que l'OMS ne cache pas son inquiétude de voir les pays pauvres «demeurer au bord de la route». Avec un transport aérien au point mort, la pandémie aura pesé d'un poids terrible sur l'ensemble des économies, de par le monde, écrasant, au passage, les plus fragiles. De controverses en peurs accrues, le Covid poursuit sa course et prouve, au gré de mutations soudaines, qu'il va falloir compter sur sa présence, beaucoup plus longtemps que prévu!