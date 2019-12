Dans un contexte de récession économique qui grève les projets comme les entreprises elles-mêmes, tout en influant sur la montée graduelle du chômage, il devient urgent de prendre à bras-le-corps tous les dossiers qui exigent une gestion responsable. Celle-ci est, en effet, la première des exigences, si l’on veut rassembler toutes les énergies pour « relever les défis socio-économiques auxquels se heurte le pays », ainsi que l’a déclaré, aussitôt après sa désignation, le nouveau Premier ministre, chargé de la formation d’un gouvernement par le président de la République, Abdelmadjid Teboune.

Les efforts exigés vont devoir se faire dans un contexte de contestation, certes moins massive, mais caractérisée par la persistance d’un manque de confiance évident, à la fois dans les promesses et dans les solutions proposées par les pouvoirs publics. Il faut comprendre que le peuple a été si souvent floué dans ses choix et ses aspirations qu’il en vient à douter de presque tout. Aussi, le rétablissement de la confiance va-t-il exiger des sommes de démonstrations quant à la bonne volonté et à la probité qui présideront aux mesures mises en œuvre par le nouvel Exécutif, dans une conjoncture où l’esprit frondeur est toujours de mise.

Les citoyens vont observer, avec autant d’attention que de curiosité, le dispositif gouvernemental et son programme de relance, sachant que leur sentence est déjà prononcée en ce qui concerne les formations politiques qui constituaient l’Alliance présidentielle, preuve en est donnée par les résultats de la récente élection qui a consommé leur échec. Ils vont également jauger la poursuite de l’action en justice contre les auteurs présumés de dilapidation des deniers publics et nul doute qu’ils prendront acte de la volonté de mener, sans relâche, la lutte contre la corruption, engagée dès le début de la contestation populaire, afin de répondre à une des principales revendications de la rue. Telle est bien une des priorités du programme gouvernemental et elle a, déjà, été assurée par le chef de l’Etat qui mesure l’importance de la démarche à partir de laquelle doit se reconstruire la confiance nécessaire entre le peuple et ses dirigeants. C’est sur cette base que pourront, alors, intervenir le dialogue et la concertation avec les strates sociales et politiques qu’il faut mobiliser en vue de réussir le pari de la relance économique dont le pays a cruellement besoin, si l’on en juge par le nombre alarmant de PME-PMI emportées par la tourmente de ces derniers mois.