Le coup était prévisible: après une escale obligée en Israël où il a pris bonne note des recommandations de son ami Benjamin Netanyahu, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, s'est envolé en direction de Khartoum où l'attendait le président du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan qui ne s'est pas remis du coup du Premier ministre israélien, lorsqu'il a révélé leur rencontre «secrète», à Entebbe, en février dernier. Pour Pompeo, le voyage semblait de tout repos, les dirigeants soudanais ayant grand besoin de l'Oncle Sam, en ces temps délicats de transition, pour échapper à l'opprobre du «terrorisme». Washington a donc promis tout ce que peut espérer le gouvernement Hamdok, en quête d'une levée des sanctions dont le Soudan a beaucoup souffert.

Mais les évènements ne prennent pas toujours le sens espéré. Dès son arrivée, Pompeo a constaté que la coalition des partis politiques et de la société civile, qui a joué un rôle majeur dans l'effondrement du régime de Omar el-Béchir, n'entend, nullement, céder aux pressions américano-sionistes et qu'elle conteste, même, au gouvernement Hamdok, toute latitude en ce qui concerne une «normalisation» entre le Soudan et l'Etat hébreu, sur le modèle émirati. Pour la contestation qui a son mot à dire, aussi bien au gouvernement qu'au sein du Conseil souverain, les Palestiniens ont droit à une patrie, avec El Qods comme capitale, et c'est, exactement, la position de la Ligue arabe qui avait proposé à l'Etat hébreu un échange de la terre palestinienne occupée, depuis juin 1967, contre une paix durable, offre, évidemment, rejetée par les dirigeants sionistes dont les objectifs vont à l'encontre de la légalité internationale et des résolutions des Nations unies. Le Premier ministre soudanais n'a pas mis longtemps à réagir, affirmant, en écho à la coalition, qu'il n'y aura «pas de normalisation avec Israël, avant la fin de la transition, en 2022». Cuisant revers pour un Pompeo qui croyait jouer sur du velours. Partant du soutien inconditionnel de l'administration Trump et de ses chantres du sionisme, auteurs d'un plan qualifié d'«arnaque du siècle» par les Palestiniens, Israël veut, au plus vite, conforter les récents acquis, pour éviter une mauvaise surprise, en novembre, si le président Trump est renvoyé à ses affaires. Auquel cas, la victoire du démocrate Joe Biden apportera un certain équilibre qui ne sera pas, on le sait, un équilibre certain.