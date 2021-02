Mise à jour. Visiblement, le président de la République tient à informer la classe politique des véritables défis qui s'imposent à l'Algérie. Tenant compte de la situation régionale et ce qu'elle induit sur le plan intérieur. Hier, il a reçu quatre personnalités politiques après les trois autres samedi dernier. Des déclarations de ces personnalités, il ressort que le président Abdelmadjid Tebboune leur a fait part des priorités qui s'imposent, aujourd'hui, en Algérie. Sur le plan institutionnel, la nouvelle loi électorale en cours d'élaboration se trouve en tête des priorités. Ceci pour aller vers des élections législatives et communales qui forment le socle politique de l'Algérie nouvelle telle que définie dans la Constitution du 1er Novembre 2020. Cette étape sera suivie par la révision du Code de wilaya et du Code communal ainsi que celle de la loi sur les formations politiques et celle des associations civiles. En parallèle de ce chantier politique, l'important objectif tracé par le président de la République est l'amélioration de la vie quotidienne des Algériens. C'est loin d'être une mince affaire. C'est un vaste chapitre qui englobe la lutte contre divers fléaux - la drogue, la corruption et la bureaucratie, etc.- ainsi que la relance économique dans son sens le plus large. C'est-à-dire qui permettra de passer de la rente des hydrocarbures à la création de richesse dans tous les segments. Que ce soit dans le domaine industriel, minier et même dans les services. Sans quoi aucune politique de l'emploi ne sera possible. La demande est très forte d'autant que la pandémie a accentué les pertes d'emploi. Cette relance économique est indispensable à la politique sociale inscrite dans le programme présidentiel et telle que soulignée dans le message du 1er Novembre 1954. Tout a un coût. Comme sortir les zones d'ombre de la précarité. Ou subventionner les produits de base. Développer le système de santé. Aller vers une meilleure qualité de l'enseignement. Ou encore la numérisation en cours. Un vaste programme pour assurer une meilleure qualité de vie aux Algériens. Dans le même temps, la défense du pays est assurée avec courage et efficacité par notre armée dans une région agitée par des crises et des conflits ainsi que des alliances contre nature. Reste la part du front intérieur que doivent constituer les formations politiques. Comme l'ensemble des Algériens. Pour contrer les menaces contre l'Algérie!