Bonne nouvelle. La santé d'un chef de l'Etat est suivie sous un double aspect. Il y a celle de l'être humain et celle du premier responsable de tout un peuple. Abdelmadjid Tebboune ne fait pas exception. Dès qu'il s'est avéré être positif au Covid-19, son entourage familial et ses amis étaient forcément plongés dans un souci légitime. Ceci pour l'entourage proche de l'homme. À cela s'ajoute l'inquiétude, tout aussi légitime, de 45 millions d'Algériens dès qu'ils apprennent que leur président de la République est malade. Ceci pour dire que depuis deux semaines, les proches de Abdelmadjid Tebboune suivent de très près son état de santé. Autant que l'ensemble des Algériens pour leur président. Sans compter l'impact de sa maladie sur le plan international qui est caractérisé par les messages parvenant des quatre coins de la planète et qui lui souhaitent un prompt rétablissement. Le message qui se distingue des autres est celui du Premier ministre anglais, Boris Johnson. Pourquoi? Parce que dirigeant comme lui, il a vécu la même maladie. Sur le plan humain, sa femme attendait un enfant qui est né juste après sa sortie de l'hôpital. Plus largement, c'est toute l'Angleterre qui était suspendue à l'évolution de sa maladie. Les similitudes ne manquent pas dans ce qu'ont vécu les deux dirigeants contaminés par le coronavirus qui bouleverse la planète Terre. Comme pour le président Tebboune, le Premier ministre Johnson a commencé par être hospitalisé «pour subir des examens». S'en est suivi, dans les deux cas, une période de combat intense en milieu hospitalier. Pour Boris Johnson ce fut un mois de soins et deux semaines de convalescence. Tebboune est lui en soins depuis deux semaines et déjà s'annonce la victoire sur le nouveau virus qui agite le monde entier. Pas moins d'une dizaine de communiqués de la Présidence sur l'état de santé du président, ont été publiés depuis le début de la contamination. Les deux derniers comportent des indices de bon présage. Il y a celui de son staff médical qui indique que Tebboune «est en passe d'achever son traitement». C'était dimanche dernier. Quand on finit son traitement c'est la convalescence pour reprendre des forces. Dans le second communiqué, c'est le président Tebboune lui-même qui «tient à rassurer le Peuple algérien qui attend son retour au pays, que son état de santé s'améliore». Les deux communiqués se complètent et sont annonciateurs d'un retour imminent de notre président!