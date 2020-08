Plusieurs policiers ont été blessés samedi, à Malmoë, en Suède, lors de heurts entre manifestants protestataires et nervis de l'extrême droite qui ont brûlé un exemplaire du saint Coran. Initiateur de la provocation, un groupuscule lié au parti danois d'extrême droite, Stram Kurs (Ligne dure), n'a pas trouvé mieux que de poursuivre l'action initiée, quinze ans plus tôt, par ceux qui avaient porté au pinacle l'auteur des «caricatures de Mahomet». On se souvient de la tempête déclenchée, alors, par cet acte infâme. Mais il y eut, depuis, un véritable raz-de-marée, dans de nombreux pays d'Europe occidentale, où les partisans de la haine et des croisades, à bon compte, sont parvenus à s'imposer comme des forces politiques, présentes jusque dans les Parlements. Ce fut, d'abord, le cas au Danemark, bien sûr, puis dans la Hollande voisine, puis en Belgique, en Autriche et la vague continue.

Prenant exemple sur le vieux phare providentiel qui a, pendant des décennies, résisté aux assauts conjugués de la gauche et, parfois, de la droite, en France, le Front national de la famille Le Pen, métamorphosé, récemment, en Rassemblement national, pour s'affranchir du carcan «antisémite», propre au président fondateur, et devenir, ainsi, fréquentable, lors des dîners du Conseil représentatif des juifs en France (Crif), ils ont essaimé, patiemment, à chaque élection locale, régionale, puis nationale, pour apparaître, désormais, comme des alternatives crédibles aux formations traditionnelles, qualifiées de caduques. Si les porte-voix de la «Ligne dure» danoise tentent d'exporter leur croisade en Suède et en Norvège, comme à Oslo où une femme a déchiré des pages et craché sur le Livre saint, devant le Parlement, ce n'est, sans doute, pas par hasard. Le chef de file de ce parti d'extrême droite, Rasmus Paladan - cela ne peut s'inventer - a, sciemment, programmé la manifestation «anti-islam et contre les musulmans», à Malmoë, car ses desseins sont ceux-là même qui apparaissent, de plus en plus ouvertement, en France, dans les discours de Marine Le Pen et de ses coquelicots, les Zemmour et compagnie qui piétinent, sans risque, la loi contre le racisme et la xénophobie.

Toutes les «fêtes de la profanation», organisées par ces mouvements, devenus arrogants et agressifs à l'extrême, concourent à élargir leur base électorale et à leur permettre, un jour, d'accéder aux commandes de certains pays qui, comme l'Allemagne, ont des sueurs froides, face au retour en puissance des vieux démons des années 30.