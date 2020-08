Cache-cache. Depuis lundi dernier, 10 août, la région qui s'étend de Mahelma à Draria en passant par Ouled Fayet, Souidania, Chéraga et Dély Brahim, qui compte plusieurs nouvelles cités, n'est pas alimentée en eau potable. Cette situation devrait durer jusqu'au samedi 15 août. Soit une coupure de près d'une semaine. Si bien sûr tout se passe comme l'a annoncé la Seaal. La raison? «Cette suspension fait suite à des travaux de réparation d'une fuite d'eau, dont le débit est très important, localisée dans la commune de Draria sur une canalisation de production de diamètre 800 mm... Par ailleurs, et pour éviter d'arrêter le système une seconde fois, Seaal procédera à la réparation de deux autres fuites localisées dans les communes de Mahelma et Dély Brahim» a précisé la Seaal. Elle ajoute: «Seaal tient à préciser, que cette fuite d'eau, qui s'est déclarée depuis environ un mois, a déjà été diagnostiquée par ses services, et sa réparation a été différée volontairement, dans un souci de limiter les perturbations de l'alimentation en eau potable durant la fête de l'Aïd El Adha». On ne peut que se féliciter de cette attention. Sauf que et au-delà de l'aspect technique qui relève de la hiérarchie, nous nous contenterons de relever les incohérences contenues dans la communication de cette société des eaux d'Alger. D'abord il paraît difficilement acceptable que pour une fuite «déclarée depuis un mois et diagnostiquée», la Seaal ait attendu le jour- même de la coupure pour avertir son «aimable clientèle». Inacceptable car pris au dépourvu, aucun foyer n'a pu remplir la moindre bouteille à mettre en réserve. Inacceptable aussi cette formulation à l'emporte-pièce pour annoncer la reprise. La voici: «La remise en service de l'alimentation en eau potable se fera progressivement à compter du mardi 11 août 2020 et se stabilisera totalement durant le week-end du 14 et 15 août 2020» fin de citation. Cela veut dire quoi? Que l'eau coulera par intermittence? Si oui, selon quelle programmation? On passe sur la reprise «durant le week-end». Est-il si difficile de donner une date précise par commune? Enfin, la double «précaution» par l'envoi de SMS en plus du communiqué transmis le même jour aux rédactions est suspecte. Pour un meilleur alibi? Par une erreur multipliée par deux? La transparence aurait dicté d'inviter la presse sur les lieux des travaux. Surtout qu'il s'agit d'une «très importante fuite»!