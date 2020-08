Dans ces jours de deuil que traverse le peuple palestinien, il n'y a rien de surprenant à ce que des masques tombent et que, ici et là, les vers de terre qui parasitent le sol arabe, depuis de nombreuses années, sortent, soudain, enhardis par un trop-plein de projecteurs sionistes sur le prétendu nouvel «accord historique». L'histoire abonde en exemples de tels retournements de vestes, ou de robes, c'est selon. Mais le destin d'un peuple ne dépend pas de ces reniements bruyants et opportunistes. Il s'écrit avec du sang et des larmes, des décennies durant, jusqu'au jour du triomphe inéluctable de ses idéaux. Depuis que l'homme existe, aucune civilisation n'a été éternelle. Chacune vit et meurt, selon les vicissitudes de son histoire. Les souffrances indicibles d'un peuple sont, de ce fait, le ferment de son devenir. Il en va, ainsi, des peuples africains dont les tragédies ont été nombreuses, cruelles et, parfois, abominables. Pourtant, ils ont triomphé de leurs bourreaux et écrit des pages glorieuses. Leur chemin a été semé d'embûches. Il l'est toujours, d'ailleurs. Comme le peuple palestinien, le peuple sahraoui souffre du joug colonial marocain. Y aura-t-il des voix, pour appeler à le sacrifier sur l'autel du «réalisme» pseudo politique qui n'est, trop souvent, qu'une offre de service vile et frelatée. Aurait-il été raisonnable, hier, de plaider pour le sacrifice des aspirations des peuples sud-africain, angolais ou mozambicain, pour ne citer qu'eux, au profit d'un «bousbous» avec les régimes de l'apartheid? L'Algérie de Novembre n'aurait jamais permis de telles dérives et d'aussi abjects mensonges. Elle a, au contraire, porté à bout de bras, dès les premières lueurs de son indépendance, reconquise au prix du sang, toutes les luttes, au nom des idéaux de liberté, de dignité et d'authenticité, des peuples africains, dans tous les coins du continent, et bien au-delà. L'histoire en témoignera, toujours. Elle a, tout naturellement, soutenu, sans jamais faillir, le combat du peuple frère palestinien pour le recouvrement de ses droits inaliénables et c'est à Alger, la Mecque des Révolutionnaires, que la proclamation de l'Etat palestinien a eu lieu, avec un soutien ferme et résolu de l'Algérie, de son peuple et de sa direction. Ce ne sont pas là de vaines paraboles. Les paroles s'envolent et les faits demeurent. Le Printemps arabe a soufflé sur diverses contrées. Ses stigmates nous indiquent combien la voie de la dignité et de la liberté est devenue étroite. Du coup, la vraie question est: faut-il se mettre à plat ventre pour espérer survivre ou vaut-il mieux mourir, debout, et le poing brandi? Un président algérien a tout résumé, quand il a dit: «Nous sommes avec le peuple palestinien, agresseur ou agressé».