Caractéristique. Dans son dernier numéro, de ce mois de février, la revue El Djeïch a rappelé la Journée nationale du chahid que nous commémorons chaque année le 18 février. Une occasion pour souligner que le peuple algérien n'oublie jamais son attachement viscéral au serment fait aux chouhada qui est de toujours placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout. Comment pourrait-il en être autrement quand ce même peuple a perdu un million et demi de ses meilleurs enfants pour chasser l'occupant et vivre la tête fièrement relevée? Outre ce lourd tribut, un tel défi n'a pu être relevé que grâce à son peuple uni comme un seul homme derrière son Armée de Libération nationale. Aujourd'hui comme hier, les Algériens gardent toujours ce réflexe de serrer les rangs dès que survient un danger. De quelque nature qu'il soit. L'exemple de l'épidémie de coronavirus que nous sommes en passe de gagner et que nous gagnerons si nous continuons à maintenir ce haut niveau de discipline. Aucune raison de ne pas continuer puisqu'il y va de l'intérêt général. Il y a lieu de remarquer que la baisse drastique des contaminations dans notre pays n'a pas soulevé de réactions positives dans les médias étrangers. Ceci bien que dans le même temps, le coronavirus fasse des dégâts dans bon nombre d'autres pays réputés plus nantis. Peu importe, nous n'attendons aucun témoignage des valeurs que nous savons posséder. Que l'ennemi soit invisible comme la Covid-19 ou en chair et en os comme le terrorisme à nos frontières ou les sordides manoeuvres dans certains cénacles, les Algériens ont conscience de la multitude de menaces auxquelles nous devons faire face. Unis nous gagnerons. Car et en définitive que nous reprochent nos ennemis? D'avoir réussi, partis de rien, à libérer le pays. Ensuite d'avoir su vaincre l'analphabétisme où nous avait plongés le colonialisme et avoir pu ainsi développer notre pays. On nous jalouse également la superficie de notre pays qui est le plus grand du continent. Avec toutes ses richesses naturelles évidemment. Ce qui fait rager aussi nos ennemis c'est le niveau atteint par notre Armée nationale populaire elle -même issue de l'ALN, jusqu'au point d'être une puissance régionale. Elle est devenue le rempart infranchissable pour tous les prédateurs. Qu'ils viennent de l'Est, du Sud, du Nord ou de l'Ouest.

Le 18 février prochain, nous renouvellerons le serment fait aux chouhada. Celui de rester unis pour défendre l'Algérie!