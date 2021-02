Droit dans ses babouches, l'ancien président circonstancié de la Tunisie, Moncef Marzouki, a encore repris du poil de la bête. Poursuivant la tâche qui lui a été confiée par ses commanditaires dont on devine les préoccupations, il a, de nouveau, remis une couche, samedi dernier, sur la chaîne satellite Al-Khaleej, pour réaffirmer que «les autorités algériennes ont combattu la révolution tunisienne et lui ont été hostiles, dans ses premières années. Ce que la révolution tunisienne a subi du régime algérien est comparable à ce qu'elle a souffert du fait des Émirats arabes unis, bien que la manière de faire soit différente». Et pour se donner le beau rôle, il prétend avoir «averti» l'Algérie du fait que la révolution tunisienne est «une affaire intérieure». Marzouki qui mange à plusieurs râteliers confirme qu'il est en mission commandée. Une mission pitoyable, certes, mais dont l'ambition consiste à appliquer l'adage selon lequel il faut médire et médire, car il en restera, toujours, quelque chose.

La Tunisie a daigné réagir à ses élucubrations, même s'il est clair que, lorsque les chiens aboient, les caravanes passent leur chemin. Le MAE tunisien a marqué, mardi dernier, son «profond étonnement face aux déclarations attentatoires», réitérant son «rejet catégorique de toutes tentatives désespérées, tendant à porter atteinte à la force et à la profondeur des liens fraternels et des relations stratégiques entre la Tunisie et l'Algérie». Et balayant les déclarations répétées de Marzouki, accusant l'Algérie d' «immixtion dans les affaires tunisiennes», durant les évènements du soi-disant «printemps arabe», le ministère tunisien a affirmé que de telles «attitudes irresponsables n'engagent nullement l'Etat tunisien».

De son côté, le président du Parlement tunisien et chef traditionnel du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, est, lui aussi, monté au créneau pour dire qu'il «ne tolèrera aucune atteinte à la relation stratégique liant les deux pays frères, la Tunisie et l'Algérie. Notre relation avec l'Algérie est à l'avant-garde des relations internationales et régionales, étant une relation stratégique, et nous sommes reconnaissants vis-à-vis de nos frères algériens, Etat et peuple, pour avoir été aux côtés des Tunisiens, dans les moments difficiles». Cela suffira-t-il à calmer les ardeurs outrancières d'un Marzouki qui fantasme sur un retour à Carthage et cherche, de ce fait, à se mettre sous les feux de la rampe? Sans doute que non, puisqu'il sait que le ridicule n'a jamais tué personne.