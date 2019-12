Nouvelle page. Dès l’annonce des résultats, le président élu, Abdelmadjid Tebboune, s’est adressé aux Algériens établis à l’étranger. Après avoir souligné qu’il compte «tourner la page du passé» pour aller vers «la nouvelle République avec un nouvel esprit et une nouvelle approche», il a précisé que cela se fera «sans aucune exclusion ou marginalisation ni intention de vengeance». S’agissant de la future Constitution, il a été clair. «Elle sera proposée à la communauté algérienne à l’étranger pour enrichissement » dira-t-il. Une précision d’importance envers cette partie du peuple qui n’a pas brillé par son taux de participation au scrutin. A tel point d’ailleurs où celui-ci a fait baisser le taux global. On pourra invoquer la crise qui secoue la France, où se trouve la plus grande concentration d’Algériens, avec ses grèves des transports et ses manifestations émaillées de violences, pour expliquer les abstentions. On peut y ajouter les «démocrates» avec des comportements de fascistes, qui s’étaient postés devant les bureaux de vote pour empêcher par des moyens condamnables, les électeurs d’accomplir leur devoir de citoyens. à contrario et ce qui est admirable, ce sont les électrices et électeurs émigrés qui ont, envers et contre tout, tenu à remplir ce devoir. On a toujours en mémoire la dame qui avait reçu une canette sur la tête ainsi que des menaces et qui avait répliqué à ces agresseurs «j’irai voter même si je dois mourir !». D’autres témoignages aussi émouvants ont été diffusés. On «tourne la page» a dit le président Tebboune. Pour preuve, il a aussitôt annoncé son intention de créer un fonds spécial pour rapatrier gratuitement la dépouille des Algériens qui décèdent à l’étranger. Une bonne surprise pour nos émigrés. La volonté du nouveau président de rassembler est réelle. D’ailleurs, des parlementaires algériens participent actuellement en Géorgie à la conférence sur «la participation active des diasporas aux processus d’édification de l’Etat» organisée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Apce). Il est attendu de nos compatriotes établis à l’étranger un peu plus d’efforts envers leur pays. Comme d’éviter le recours à l’informel pour leurs transferts de devises à l’exemple de nos voisins marocains et tunisiens. Et de refuser, comme tous les peuples, de critiquer leur pays à partir de l’étranger. L’Algérie appartient à tous ses enfants. à l’exception des traîtres !