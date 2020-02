Facture. Il y a grèves et grèves. Il y a celles qui émanent de vrais syndicats légalement enregistrés et il y a les fausses grèves. A l’exemple de celles des «SMS» comme les a qualifiées le président Tebboune. De ces appels à la grève qui «tournent», actuellement, sur les réseaux sociaux et qui visent l’Education nationale. Le ministère a vite réagi, hier, sur sa page facebook pour mettre en garde les enseignants contre ces fake news qui ne cherchent qu’à semer le désordre dans notre pays. La condition sociale des travailleurs étant leur dernier souci. C’est ce à quoi travaillent précisément des syndicats, les vrais, en ce moment précis avec les responsables du ministère de l’Education pour trouver ensemble des solutions par le dialogue. Pour diaboliques, ces fake news le sont incontestablement. Elles se «greffent» sur un événement réel (ici le dialogue syndicats-ministère en cours) pour le détourner et s’en servir pour essayer d’entraîner les travailleurs dans des situations sans issue. Comme les PNC (hôtesses et stewards) d’Air Algérie qui, avec leur grève sauvage, ont fait du mal à leurs compatriotes voyageurs, à la compagnie qui les emploie, à l’image de l’Algérie à l’international et… à eux-mêmes. Devant cette poussée de fièvre de rumeurs cybernétiques qui ciblent nos travailleurs, le ministère du Travail par la voix de son directeur des relations du travail, Rabah Mekhazni, a apporté, hier, quelques précisions sur les partenaires sociaux «légalement enregistrés» par secteur d’activité. Il a également fait état du bilan des «quelques perturbations» qui ont marqué le monde du travail dans notre pays durant l’année écoulée. Il a révélé qu’en 2019 «466 mouvements de grève ont été recensés dans plusieurs secteurs et ont concerné 314 597 fonctionnaires sur un effectif global de 717 408, soit un taux de 44%». Avec toutefois cette précision qui devrait donner à réfléchir aux citoyens en général et aux travailleurs en particulier. Ces grèves ont occasionné durant l’année «626 586 journées de travail perdues». On vous laisse diviser par

365 pour «convertir» ces journées en nombre d’années perdues pour le pays et donc pour tous les Algériens. Dans ces moments difficiles que traverse le pays, ces pertes pèsent plus lourd qu’en temps normal. Il est impensable que des Algériens cherchent à ruiner leur propre pays. Il est impensable qu’ils puissent suivre aveuglément les fake news qui mènent à la catastrophe !