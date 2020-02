Citadelle. Un complot n’est jamais décidé la veille de son déroulement. Il nécessite une préparation, du temps et des moyens. Celui qui vise l’Algérie depuis son indépendance arrachée par les armes -fait unique dans l’histoire des peuples- change de forme à chaque fois qu’il est vaincu. Avant d’utiliser le terrorisme dans les années 90, les commanditaires avaient, au préalable, créé les conditions avant de le lancer. Une préparation qui avait commencé dès le décès du président Boumediene. Avec le rapprochement contre nature de l’Algérie avec la France dirigée à l’époque par François Miterrand, le bourreau en chef de nos combattants lors de la lutte de Libération nationale. Il était ministre de l’Intérieur en 1954 et sa réponse au 1er novembre fut « l’Algérie c’est la France ! ». C’est lui encore qui légalisa la torture en Algérie alors qu’il était ministre de la Justice. C’est lui aussi qui avait fait « tourner » à plein régime la guillotine en 1956 et 1957. Et c’est avec cet homme qui n’avait jamais caché sa haine de l’Algérien que le rapprochement a eu lieu. Cela ne pouvait que déboucher sur une catastrophe. De 1981 à 1992, il y a eu le démantèlement du tissu économique qui était appelé «la restructuration». Mauvais concours de circonstances, il y a eu la chute drastique des recettes pétrolières suite à la chute du dollar. La corruption battait son plein. Tout le monde se rappelle l’épisode des «26 milliards de dollars». Fragilisée, ballottée, l’Algérie voyait monter l’islamisme politique encore inconnu dans le reste du monde. La «patte» de Miterrand, dans nos malheurs, est un secret de Polichinelle lui qui, aveuglé par la colère, avait pointé un doigt menaçant contre l’Algérie en apprenant la démission du président Chadli. La suite avec sa décennie sanglante et la mise en quarantaine de notre pays tout le monde la connaît. L’Algérie a pu triompher, seule, du terrorisme barbare. Les accointances des groupes armés avec des parties étrangères étaient à ciel ouvert. D’ailleurs, les ambassadeurs de la France en Algérie étaient soit avant soit après, des patrons de l’espionnage français. La toute dernière version du complot repose sur l’accélération de la corruption. Une version qui buta sur la digue du 22 février 2019 édifiée par le peuple, protégé par l’ANP. Sauf que si « la tête (de la bête) a été coupée » comme l’a dit le président Tebboune, il «reste le corps». On voit ses « soubresauts ». Vigilance !