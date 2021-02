L'islam, les musulmans, les jihadistes...Tels sont les nouveaux slogans de campagne de l'extrême droite en France ainsi que dans d'autres pays européens, de plus en plus marqués par le sceau de la haine et de la xénophobie. Les formations extrémistes ne sont pas les seules à surenchérir sur ces thèmes, talonnées par des droites qui n'entendent pas céder un pouce sur le terrain des enjeux électoraux. Longtemps, il n'aura été question que des immigrés, coupables de tous les maux. Depuis 2011, la sémantique a connu un «glissement», si cher aux professionnels de la volte-face, et les guerres qui ont ravagé des pays comme la Syrie, l'Irak, le Yémen ou la Libye, ainsi que l'hydre terroriste dont les tentacules émergent, de plus en plus, nourrissent, tout à la fois, la peur feinte et le verbe de certains politiciens européens, ravis de prêcher à si bon compte.

Des apprentis-sorciers n'hésitent pas à se saisir de l'opportunité d'un discours «facile et qui peut rapporter gros», convoitant les feux de la rampe pour s'arracher à un anonymat frustrant. Hier inconnu, n'importe qui se découvre courtisé par les médias qui ne demandent qu'à insister sur la menace que porteraient, selon eux, toutes les communautés musulmanes. Encore que certaines bénéficient de «liens» qu'un protectorat déguisé, sur leur pays d'origine, assure, plus ou moins. De là à verser dans l'amalgame, ajoutant de l'huile au feu qui n'aurait pas atteint le niveau espéré, il n'y a qu'un pas, vite franchi par des Zemmour et compagnies, apparus en censeurs dans une république malade de ses propres échecs et de ses angoisses.

Triste spectacle que celui d'une Europe malade, prête à ressusciter les démons antérieurs, comme si la pandémie de coronavirus ne suffisait pas, avec ses variants inattendus qui disent que l'humanité va devoir compter avec eux. Les chercheurs ont déjà identifié 13 d'entre eux et le nombre incite à la réflexion, car il rappelle les treize apôtres qui accompagnaient Jésus, pendant ses campagnes où le racisme, la xénophobie et d'autres maux, si actuels, n'avaient pas, alors, droit de cité. Cheveux longs et verbe haut, les nouveaux croisés pratiquent l'anathème, la conscience en paix, afin que les objectifs et les ambitions de leur famille politique, avouée ou honteusement cachée, trouvent une audience sans cesse accrue. Ignorent-ils, cependant, qu'à trop jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler?