Rampe de lancement. Si les partis politiques sont au creux de la vague et attendent impatiemment l'amendement de la loi sur les formations politiques pour se refaire une santé, les préparatifs pour la construction de la nouvelle Algérie vont bon train. Les principaux préparatifs sont évidemment consacrés au référendum du 1er Novembre prochain. Ce sera, si les électeurs votent «OUI» pour la nouvelle Constitution, les fondations sur lesquelles viendra se fixer «une large révision de l'arsenal juridique régissant, entre autres, le régime électoral, les partis et les associations afin de les mettre en conformité avec la nouvelle Constitution» comme l'a indiqué, hier, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche. Un mois à attendre «gel» au cours duquel les leaders des partis essayent de donner le change par des prises de parole «inodores et incolores». Les «modérés» se disent favorables à la nouvelle Constitution tandis que les «extrémistes» de tous bords se disent contre. Ce qui ne changera rien au cours de l'Histoire. Face à ce marasme partisan, l'Exécutif et à sa tête le président de la République ne chôment pas. Non seulement ils sont sur tous les fronts qu'exige la situation exceptionnelle du pays sur le plan institutionnel, sanitaire, sécuritaire, économique et social, mais de plus, sans négliger, ce qui a toujours été la «dernière roue de la charrette». C'est-à-dire la culture et le sport. Samedi dernier et pour la première fois de notre histoire, une cérémonie marquant la rentrée culturelle a eu lieu, regroupant autour de la ministre de la Culture des responsables de plusieurs institutions publiques dont ceux de la présidence de la République. Comme toutes les rentrées, celle-ci donne le top départ des activités du secteur durant une année. Cette «première» comporte un signal fort de l'existence d'une volonté politique pour promouvoir ce secteur jusque-là, laissé à «l'état végétatif». Pour ceux qui l'auraient oublié, une «rentrée» suppose une évaluation à la fin de l'année. D'autre part, lundi dernier, le chef de l'Etat a présidé une séance de travail avec les hauts responsables du secteur de la jeunesse et des sports. Le même signal que pour la culture est donné ici. Là aussi c'est un secteur moribond à redresser. Ces deux événements figurent aux points 46 et 47 des 54 engagements du président Tebboune. La construction de l'Algérie nouvelle avance. Sans temps mort!