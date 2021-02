«Le pilote et l'avion». Le président Abdelmadjid Tebboune a remercié, jeudi dernier, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, «pour la prise en charge médicale dont il a bénéficié depuis son arrivée en Allemagne». Une attention qu'on exprime généralement sur «le pas de la porte» avant de quitter son hôte. Autrement dit, le président Tebboune s'est complètement rétabli. En témoigne l'invitation que lui a faite le président allemand «pour une visite officielle en Allemagne» que le président algérien a accepté. Ce sont autant de signaux positifs qui ne peuvent que réjouir les Algériens. Rassurés, ils savent maintenant que leur chef de l'Etat a gagné son combat contre le virus tueur. Un combat qu'ils ont suivi de bout en bout dans un silence religieux qui témoigne de leur compassion et du respect de la douleur de leur président. Une attitude qui n'étonnerait que ceux qui ignorent les valeurs ancestrales du peuple algérien profondément croyant. Les effets du Covid-19 sont les mêmes sur toute la planète. Economiques, sociaux, culturels, sportifs, bref aucun aspect qui entoure la vie humaine n'a été épargné. Sauf que chez nous, s'est ajoutée la contamination du président de la République. Comme en Angleterre, au Brésil, en France ou aux Etats-Unis. Certes les affaires du pays ne se sont pas arrêtées. Le gouvernement a fait ce qu'il pouvait. Les institutions ont démontré leur solidité. Et puis, pour ne rien gâter, l'Armée nationale populaire est toujours omniprésente pour protéger et sécuriser l'Algérie et les Algériens. Malgré tout, l'absence du chef de l'Etat n'a pas été sans incidences sur les échéances qu'avait prévues le programme du président et, notamment dans son objectif de construire l'Algérie nouvelle qui se trouve aussi être une aspiration du Hirak du 22 février 2019. Ces incidences se retrouvent principalement dans un calendrier contrarié. Même si des défis ont pu être relevés à la date prévue. Comme le référendum sur la Constitution. D'autres se poursuivent comme les projets de développement des zones d'ombre. Il faut dire que de sa chambre d'hôpital, Tebboune a pesé de tout son poids. Pour la suite, c'est différent. Comme la mise en conformité des textes législatifs telles la loi électorale ou celle des partis et autres. Maintenant que l'Etat retrouve la plénitude de sa fonction suprême, il y a fort à parier que les événements vont s'accélérer. L'Algérie va passer à la vitesse supérieure!