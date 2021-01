Vents favorables. Le lancement du chantier du port du centre d'El Hamdania, à Cherchell (W. Tipasa), est prévu «au mois d'avril prochain au plus tard» a indiqué, samedi dernier, Labiba Ouinaz, wali de Tipasa. Il faut espérer que cette fois sera la bonne. Voila 5 ans, le 17 janvier 2016 plus exactement, que le protocole d'entente avec la partie chinoise a été conclu. Depuis, il y a eu des hauts et des bas. En 2017, dès sa nomination au poste de Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune s'est saisi du dossier en lui consacrant un Conseil interministériel le 18 juillet 2017. Au cours de ce conseil, il avait appelé les membres du gouvernement à «mettre en oeuvre les dispositions nécessaires pour la libération de l'emprise du projet». Il n'a pas eu le temps de «libérer le projet de l'emprise» puisque moins d'un mois après, le 15 août 2017, lui et son gouvernement avaient été «remerciés». Il aura fallu attendre le Conseil des ministres du 28 juin 2020, pour comprendre où les choses «coinçaient». Lors de ce conseil, le président Tebboune avait instruit le Premier ministre de «prendre de nouveau contact avec le partenaire chinois et d'étudier le projet sur de nouvelles bases transparentes». Non seulement le projet était sous «emprise» mais, en plus, les «anciennes bases n'étaient pas transparentes». Ce qui est, on ne peut plus clair. Après l'adoption de la loi de finances 2021 par le Parlement, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a rappelé que le projet du mégaport de Cherchell «fait partie des premières priorités de l'Algérie nouvelle». Et pour cause, ce projet s'étend sur 2600 ha avec un tirant d'eau de 20 m et 23 quais pour traiter pas moins de 6,5 millions de containers/an. Il permettra la création de 150 000 emplois. Le port sera relié à l'autoroute Est-Ouest. Il disposera d'une ligne ferroviaire. Une agence nationale de réalisation du port du centre de Cherchell a été créée par décret exécutif en décembre dernier. Le nouveau port devrait commencer ses activités dans 4 ans sans attendre les 7 années prévues pour la totalité de sa réalisation. Le financement de ce projet se fera par un prêt à long terme du Fonds national d'investissement (FNI) et un crédit de l'Exim-Bank Of China. C'est la compagnie chinoise «Shangai Ports» qui sera chargée de son exploitation. L'Algérie et plusieurs pays africains reliés par la transsaharienne attendent ce mégaport!