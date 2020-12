Coup de théâtre. Depuis hier, Londres et le Sud-Est de l'Angleterre sont sous le coup d'un reconfinement. La mesure a été annoncée par le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Il explique sa décision par «une envolée» des cas positifs au coronavirus. Selon lui, «il semble que cette propagation est désormais alimentée par une nouvelle variante du virus». Elle serait, toujours selon lui, «jusqu'à 70% plus contagieuse». Le Premier ministre britannique, qui dit avoir informé l'OMS de l'apparition de cette nouvelle souche, s'appuie sur un rapport des scientifiques de son pays. Selon son conseiller scientifique, Chris Whitty, cette nouvelle souche «présente 23 différences par rapport au virus de base (Covid-19 NDLR)». Toutefois, il se veut rassurant et ajoute qu'elle «ne changerait pas la nature de la maladie. Rien n'indique qu'elle provoque des symptômes plus sévères ou qu'elle débouche sur plus d'hospitalisations. Tous les scientifiques s'accordent pour dire que devrait être tout aussi efficace». C'est la dernière phrase qui est intéressante à relever. Le conditionnel utilisé sur l'efficacité du vaccin (plutôt des vaccins) sur cette nouvelle souche prouve que personne n'est sûr de rien. Un terrain sur lequel il faut avancer comme sur un champ de mines tant les enjeux financiers des laboratoires internationaux qui se sont lancés dans la fabrication du vaccin sont immenses. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir une position tranchée sur la question. Seuls les scientifiques peuvent se prononcer. Il n'en demeure pas moins que l'annonce de Boris Johnson sème forcément le doute. Du côté des labos c'est le silence. Du moins pour l'heure. Déjà, on peut dire sans se tromper qu'une telle information n'est pas de nature à renforcer le succès de la vaccination contre le Covid-19. De plus, le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, a affirmé que la nouvelle souche est «hors de contrôle». Il nous faut «reprendre le contrôle, et la seule manière de le faire, est de restreindre les contacts sociaux», a-t-il déclaré pour justifier le reconfinement. Il a même ajouté que «Ce sera très difficile de la garder (la nouvelle souche, Ndlr) sous contrôle jusqu'à ce qu'un vaccin soit déployé». On comprend qu'il faudra un deuxième vaccin. La Belgique, l'Italie et les Pays-Bas ont suspendu le trafic aérien avec l'Angleterre. La France et l'Allemagne ne devraient pas tarder. À suivre!