Aberrations. On ne peut pas, tout à la fois manquer de pluie et de soleil. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Chacun sait que notre principal problème se trouve dans les faibles précipitations enregistrées dans notre pays. Comme c'est le cas actuellement. Tout le monde sait aussi que nous avons l'un des taux d'ensoleillement parmi les plus importants du monde. Comment réagissons-nous dans les deux cas? Nous nous illustrons par l'inaction. Tout simplement. Pour ce qui est des pluies, nous espérons fortement que la nature nous vienne en aide. À chaque petite averse nous applaudissons. En se rassurant mutuellement que le printemps sera plus «mouillé». En attendant, nous programmons le forage de puits pour pomper les eaux souterraines afin d'assurer une partie de nos besoins. Autant le forage que le pompage, ces deux actions nécessitent de l'énergie électrique que nous obtenons à partir des énergies fossiles. Des hydrocarbures évidemment. Ce choix paresseux d'une énergie non renouvelable va nous mener, à terme, à la catastrophe. L'épuisement des réserves étant inévitable. C'est là où l'aberration atteint son point culminant car nous avons également un gisement d'énergie renouvelable éternellement qui est le soleil et que nous n'exploitons pratiquement pas. Ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais c'est le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (Cerefe) qui vient de le souligner dans son premier rapport annuel. Ce commissariat créé en 2019 ne met pas de gants pour dire que les programmes initiés depuis 2011 en matière d'énergie solaire ont échoué. Par le faible intérêt accordé par l'université ainsi que la formation professionnelle qui débouche sur des ressources humaines insuffisantes. Pour tout le pays, seuls 93 professeurs encadrent la formation dans les centres dédiés. Dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas plus réjouissant. Le Cerefe a recensé dans cette filière 1367 entre chercheurs permanents et enseignants chercheurs. Ce qui est insignifiant. De plus, le commissariat leur recommande «de rompre avec les connaissances exclusivement théoriques ou fondamentales». En d'autres termes, de suivre l'évolution rapide de la recherche dans le monde. Un exemple pour mieux comprendre. Nous avons six fois plus d'ensoleillement que l'Allemagne qui est 4ème au rang mondial de la production d'énergie solaire. Derrière la Chine, les Etats-Unis et le Japon. Le sursaut aura-t-il lieu chez nous?