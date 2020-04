Il était une fois la vague mortelle du coronavirus qui a plongé le monde dans une profonde angoisse, accompagnée d'une non moins profonde léthargie. Ses conséquences ont touché presque tous les secteurs d'activité, excepté celui de la santé qui a dû déployer tout son savoir-faire, pour protéger le genre humain de cette épreuve, infligée soudain par la nature, de plus en plus blessée. Entre autres échanges, celui de l'or noir s'en est trouvé bouleversé, nourrissant des craintes sur des lendemains qui déchantent. Pourtant, ce ne fut là qu'un sévère avertissement, puisque les grands producteurs que sont les Etats-Unis, l'Arabie saoudite et la Russie n'ont eu d'autre choix que de revenir à la raison, en travaillant à un lent, mais inexorable, retour à la normale.

Il faut savoir que la crise aura été infiniment brutale: aux 100 millions de barils/jour qui inondaient les marchés, avant la venue du Covid-19, la pandémie a réduit la production à quelque 80 millions, parce que les échanges étaient presque à l'arrêt et les économies au ralenti. Après d'âpres discussions, les Saoudiens, entrés en guerre pétrolière avec les Russes, à la grande satisfaction des producteurs américains, n'ont eu d'autre choix que de renoncer à une surproduction fatale. La demande est, d'ailleurs, venue de l'administration Trump, relais des pétroliers américains, qui ont vu s'effondrer leurs bénéfices, dès lors que le pétrole de schiste a un coût de revient de l'ordre de 50 dollars. Auquel cas, il devenait impératif que le prix du baril revienne à ce niveau-là, dans les plus brefs délais.

Sans aller jusqu'à rêver d'un baril à plus de 100 dollars, comme ce fut le cas durant les années fastes de la décennie 2010, l'espoir est permis d'un retour à la case départ, lorsque les avions reprendront leur ballet, les trains, leur trajectoire continue, et les bateaux, leur croisière assidue. Cela, dans un avenir plus ou moins proche, rassurez-vous. Ce retour au statu quo ante sera marqué, non seulement, par la présence des Etats-Unis qui peuvent, à eux seuls, contenter toute la demande mondiale en pétrole de schiste, mais, aussi, par l'entrée en jeu de pays comme l'Irak, le Venezuela et d'autres. Il n'importe, l'Algérie, le Nigeria et l'Angola auront grand besoin de cette redistribution, sans laquelle leur économie serait à genoux. Quant aux Etats-Unis, ils ont tout intérêt, à l'instar de l'Arabie saoudite et de la Russie, à baisser conséquemment leur production afin de remettre un peu de baume au coeur de leur marché pétrolier, tout aussi crucial pour leurs économies. En somme, le coronavirus n'aura pas, seulement, été profitable à l'environnement, mais il devrait servir de leçon aux apprentis-sorciers qui confinent la planète dans une dynamique de superprofits effrénés.