Quelques jours, à peine, après l'annonce par le président américain, Donald Trump, d'une normalisation entre Israël et les Emirats, le chef du département d'Etat, Mike Pompeo, a débarqué, hier, avec son bâton de pèlerin, chez son «ami» Benjamin Netanyahu, avant d'entamer une tournée que tous deux espèrent fructueuse dans les pays susceptibles de céder au chant des sirènes sionistes. La carte n'est pas complexe et on parle, pour l'instant, de Bahrein, Oman et, surtout, du Soudan dont la position géostratégique intéresse Israël, au plus haut point. Voilà des années que Netanyahu s'efforce d'ébranler le mur africain, à commencer par l'Union africaine, elle-même, au sein de laquelle il milite, ardemment, pour arracher une place de membre «observateur». Et, dans cette enceinte, ce ne sont pas les partisans qui manquent, des Arabes et d'autres. L'Etat hébreu a, en outre bénéficié d'une certaine écoute bienveillante de la part du pays hôte qui ne perd pas de vue l'existence d'une forte communauté de Fallashas, en Israël, même si celle-ci est en proie à un racisme ordinaire et une ghettoïsation remarquée. Tandis que les Palestiniens se démènent pour tenter de sauver le peu qui reste de leurs droits, par-delà un «soutien» international ressassé, mais dont les effets n'ont jamais été autres que verbaux, le ventre mou de la région moyen-orientale compte, effectivement, les trois Etats précités et Mike Pompeo le sait qui veut enfoncer le clou, pendant que la conjoncture s'y prête. Laissant les Palestiniens en appeler, désespérément, aux puissances régionales que sont la Turquie et l'Arabie saoudite, toutes deux en contact, d'ailleurs, avec l'Etat hébreu, voire à l'Iran qui endure, sans cesse, les foudres de l'administration Trump, vivement encouragée par Israël et les milieux sionistes américains, Pompeo va tout faire pour étendre la toile israélienne en terre arabe. Et cela dans le but primordial d'assurer au président Trump, très mal parti, actuellement, dans les sondages pour la présidentielle du 3 novembre prochain, une réélection triomphale, comme en 2016. Le candidat républicain a, cruellement, besoin de ce coup de pouce déterminant et il sait combien il peut compter sur son ami Netanyahu et tous les porte-étendards du sionisme, à commencer par son gendre et premier conseiller, Jared Kushner, qui multiplie les colonies juives en terre palestinienne, tout en prêchant la «paix» entre Israël et les Etats arabes. Si Oman et Bahrein semblent acquis à la cause, ce dernier devant prendre garde à la réaction de sa population chiite majoritaire, c'est, apparemment, le Soudan qui est la cible privilégiée de Mike Pompeo, fort de la rencontre «secrète» entre Netanyahu et al-Burhane, récemment, à Entebbe, pour tâter le terrain...