Falsification. Nous pensions avoir été très clairs dans notre éditorial du 9 décembre dernier. Pourtant, une autre version a été publiée, jeudi dernier, par un média. Et quel média! L'agence officielle, Algérie Presse Service (APS), a balancé une dépêche bizarre, datée du 10 décembre 2020 à...20h 09mn, dans laquelle est écrit, noir sur blanc, que le slogan «Algérie algérienne» aurait été brandi par les manifestants algériens du 11 décembre 1960 Cela relève de la falsification délibérée de l'histoire de tout un peuple. Ce qui est inacceptable! Surtout quand c'est l'agence publique APS qui est en cause. Aux autorités du pays d'en tirer les conclusions. Quant à nous, nous confirmons ce que nous avons écrit le 9 décembre dernier. Voila le passage: «De Gaulle, le président français était en «tournée» en Algérie depuis le 9 décembre 1960. Il était là pour vendre son concept «d'Algérie algérienne»...». Si des manifestants algériens, comme l'affirme l'APS ont réellement brandi ce concept après l'avoir transformé en slogan, ceux-ci ne pouvaient pas être les mêmes que ceux qui ont scandé «Vive le FLN!» et «Vive le GPRA» et dont témoignent les photos d'archives de l'époque. De plus aligner, comme cela a été fait dans la dépêche de l'APS, les slogans «Algérie algérienne» et «Algérie musulmane» dans une même manifestation est tout simplement antithétique. Il est vrai que les manifestants ont brandi le slogan «Algérie musulmane» en même temps que «Vive le FLN» et «Vive le GPRA». C'est précisément pour exprimer leur opposition à «l'Algérie algérienne». Maintenant venons-en à la preuve que ce concept «d'Algérie algérienne» appartient au seul président français, Charles de Gaulle. Il l'avancé lors de son discours à la télévision française, le 14 juin 1960. Il avait précisé que le référendum n'aurait lieu qu'après la reddition des moudjahidine. Il dit être sûr qu'ainsi les Algériens voteront dans le «bon sens, accompli en union avec la France et, dans la coopération des communautés, la transformation de l'Algérie algérienne». Et il a ajouté «voilà quels sont les terrains où nous jouons notre partie, et voilà où nous allons». Tout le monde peut suivre son discours en cliquant sur ce lien: https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00060/discours-du-14-juin-1960.html. Un discours par lequel De Gaulle précise sa pensée sur son «Algérie algérienne». Il faut en finir avec les manipulations de notre mémoire. Par devoir de vérité. Pour toutes les générations. Présente et futures!