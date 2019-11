A quatre jours du lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre, les cinq candidats commencent à entrevoir la maîtrise du terrain, multipliant les promesses et confrontant les thèmes parfois similaires, dans un climat caractérisé par une sérénité qui tranche avec les prédictions de certaines officines. S’adressant généralement aux jeunes et aux femmes qui constituent, selon eux, le principal vivier de l’électorat officiel, ils vont, programme contre programme, surenchérir sur leur volonté de réformer la Constitution pour prendre en compte les revendications, exprimées lors des manifestations qui se déroulent dans les grandes villes du pays, depuis huit mois, bientôt, mais, aussi, mettre l’accent sur l’attente générale quant à la poursuite d’une lutte, sans merci, contre la corruption dont ils affirment porter l’intransigeance. Bref, la campagne est pratiquement engagée qui tourne autour de la bataille contre les fléaux de ces dernières années, parmi lesquels la bureaucratie n’est sans doute pas la plus négligeable puisqu’elle nourrit, et se nourrit, de la corruption, dans bien des domaines.

Le fait qu’aucun acte de violence n’ait été enregistré, à ce jour, confirme l’attachement de la population, dans sa vaste majorité, au respect de la légalité et de la sécurité pour lesquelles l’Armée nationale populaire s’est investie pleinement. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que le chef d’état-major de l’ANP, vice-ministre de la Défense, a salué, depuis Ouargla, «la forte adhésion du peuple autour de son armée», tout en réitérant un appel

« à se diriger massivement » aux urnes, le 12 décembre prochain, afin d’assurer la réussite de l’élection présidentielle. Huit mois de crise ont, en effet, pesé lourdement sur l’économie nationale et, si l’image du pays a gagné en honorabilité, de par le caractère pacifique des manifestations continues, à travers la plupart des villes, grandes et petites, il n’en demeure pas moins que les conséquences ne vont pas tarder à se manifester, surtout que les revenus des hydrocarbures ont amorcé une lente, mais inexorable récession.

Reste à souhaiter que les cinq candidats qui vont à la rencontre des citoyens, partout à travers le territoire, insistent, tout particulièrement, sur les véritables enjeux de l’élection présidentielle et appellent à une large mobilisation pour permettre au pays de sortir de l’ornière dans laquelle l’ont fourvoyé des appétits à la fois tentaculaires et insatiables. Ceci est aussi important que le fait d’exposer tout un programme ou de multiplier les promesses de campagne.