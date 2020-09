Aujourd'hui, un allié prépondérant de l'Algérie, le Nigeria, fête ses soixante années d'indépendance. Le coeur lourd mais toujours ambitieux, nos frères nigérians sont à l'heure du bilan, depuis que leur pays s'est détaché de la couronne britannique pour devenir une République fédérale. Mais, si un pays africain a connu une vague de coups d'Etat, c'est, malheureusement, le Nigeria qui a vu, dés juillet 1966, le président Nnamdi Azikiwe, victime d'un putsch conduit par Aguiyi Ironsi, l'un et l'autre de l'ethnie Igbo. Tué sept mois après son investiture, lors d'un contre-coup d'Etat qui a porté Yakubu Gowon à la tête du pays, il restera comme le premier président emporté par la vague putschiste. Un an plus tard, en 1967, la région Igbo fait sécession, donnant lieu à la guerre du Biafra qui dura jusqu'en 1970 et fit plus d'un million de morts. Ce fut, hélas, l'un des traumatismes les plus terribles, pour le Nigeria comme pour le continent africain.

Entre 1975 et 1985, les putschs vont se poursuivre, en cascade. Gowon, en visite à l'étranger, est écarté par Murtala Mohammed, tué un an plus tard. Lui succédant, Olusegun Obasanjo remettra, sagement, le pouvoir, trois ans après, à un civil, Shehu Shagari, qui sera écarté, en 1983, par...le général Muhammadu Buhari. En 1985, le général Ibrahim Babangida débarque mais la contestation de la rue en viendra à bout...huit ans après. Moshood Abiola et Ernest Shonekan ne feront que passer. Survint, alors, le général Sani Abacha, maître absolu. Ce ne fut qu'en 1999 que le Nigeria trouvera, enfin, la voie démocratique, avec l'élection d'Olusegun Obasanjo qui dirigera le pays jusqu'en 2007. Quant à la paix, ce fut une autre histoire car l'instauration de la chariaa, au nord du pays, provoqua une guerre de religion, avec 3000 morts. Elle aura, aussi, posé les fondations de l'insurrection jihadiste, incarnée par le groupe Boko Haram, que dirige Abubakr Shekau, scindé en deux car l'Iswap se réclame de Daesh. 36 000 morts ont payé le prix d'une guerre feutrée qui se poursuit encore en affectant le lac Tchad.

Depuis, le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, mais freiné par le poids de 200 millions d'habitants, est devenu la première puissance économique du continent, devant l'Afrique du Sud, et un géant culturel, avec son Nollywood, seconde industrie mondiale du cinéma! Figure d'une alternance enfin démocratique et apaisée, le général Muhammadu Buhari a été élu en 2015 et réélu en 2019. Il porte le poids des attentes et des épreuves de son peuple qui affronte, presque chaque jour, les attaques sanglantes de Boko Haram et de l'Iswap, en croyant, dur comme fer, dans son rêve d'émancipation accomplie.