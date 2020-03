Le porte-à-porte. Les préparatifs du recensement général de la population et de l'habitat ordonné par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se déroulent normalement. Un communiqué du ministère de l'Intérieur qui préside le Comité national chargé de l'opération, a fait état, jeudi dernier, d'une réunion au cours de laquelle «il a été procédé à la validation du questionnaire du recensement général, et ce, après enrichissement et actualisation de son contenu, en fonction des préoccupations des différents secteurs concernés, en vue de prendre en charge certains nouveaux indicateurs de recensement, adaptés aux priorités des pouvoirs publics et au plan d'action des différents secteurs». L'objectif étant de mettre à jour d'anciens indicateurs et d'intégrer de nouvelles «cases» sur le tableau de bord en lien direct avec la situation et le contexte socio-économique actualisés. Ce recensement général qui a lieu à chaque décennie dans le pays va au-delà du «comptage» de la population. Cet aspect étant réglé depuis l'informatisation de l'état civil. Il s'agira, entre autres, de «déterminer la consommation nationale quotidienne pour pouvoir adapter cette consommation aux importations et aux besoins réels du pays». Par la taille des ménages qui s'est modifiée avec la distribution de 4 millions de logements. Par leur répartition dans l'espace. Leurs ressources. Et beaucoup d'autres points qu'il va falloir éclaircir lors de cette campagne qui se prépare activement. 80 000 enquêteurs seront chargés de remplir les cases du formulaire validé, jeudi dernier. Le souci de bien faire est palpable puisque le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, a «insisté sur la nécessité de la mobilisation de tous les moyens et de l'accompagnement de l'opération par des encadreurs qualifiés, tout en accélérant les préparatifs, outre le suivi périodique de l'avancement de l'opération au niveau local, sous la supervision des walis...» est-il précisé dans le communiqué. Jusque-là tout est parfait. Reste, cependant, un problème. C'est la date du lancement de ce recensement fixée «au début du second semestre de cette année». C'est-à-dire au début de la saison d'été. Une période de grande mobilité de la population. Quelle que soit l'importance des motifs ayant présidé au choix de cette date, le résultat sera le même. Beaucoup de ménages seront absents. Leurs formulaires vides porteront la mention: «Partis en vacances!».