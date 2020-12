Confusion. L'Office national des statistiques (ONS) vient de changer de tutelle. Il passe sous l'autorité du ministère de la Numérisation et des Statistiques. La décision est publiée au JO n°74. Auparavant il dépendait du ministère des Finances. Il faut dire qu'il a changé plusieurs fois de tutelle depuis son existence en 1964. Sauf que cette fois-ci semble être la bonne pour la raison simple qu'il est placé au coeur de la numérisation qui est son élément naturel. La décision de ce changement avait été prise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des ministres du 24 août dernier. Cette décision, la 26ème des 54 engagements contenus dans son programme adopté par les Algériens le 12 décembre 2019. C'est dire que les statistiques sont loin d'être une mince affaire. Celles-ci permettent de mieux «connaître nos potentialités et définir nos besoins, d'autant que la numérisation et les statistiques sont la base de toute stratégie efficiente et un outil facilitant sa mise en oeuvre par le gouvernement» avait précisé le président lors du Conseil des ministres. Inutile de dire que les propos du président démontrent que par le passé nos statistiques n'en avaient que le nom. Quant au contenu, celui-ci était au mieux le résultat de «sondages» (sachant que cette technique n'est pas utilisée chez nous) et au pire une «forme de récupération politique et de désinformation de l'opinion publique» comme le mentionne le communiqué à l'issue du Conseil des ministres. Pour être encore plus précis, le président Tebboune veut «opérer une révolution en matière d'élaboration de statistiques précises et réelles». Pas moins. Alors les chiffres balancés, en veux-tu en voilà, c'est fini! Il n'y a plus d'excuses avec la numérisation qui bat son plein actuellement. Laquelle numérisation faisait partie de l'ordre du jour du même Conseil des ministres. Ce qui ne veut pas dire que l'élément humain est exclu de ce travail? Il est même à la base pour introduire les données. Ce qui nécessite une formation appropriée. Un exemple: la numérisation des structures de santé passe inévitablement par une formation du personnel soignant. Pour remplacer les registres et les stylos par des computers. Il était temps que l'Office national des statistiques retrouve sa noble mission. Afficher de vraies informations sur le «tableau de bord» de la gestion du pays. Au plus près des besoins. Dans le temps et l'espace!