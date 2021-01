Fierté. Nous sommes 44 millions d'Algériens à vivre sous un même «toit», celui de l'Algérie arrosée du sang d'un million et demi de chouhada. C'est le prix fort que nous avons payé pour reconquérir notre pays et l'arracher des griffes de la colonisation qui a duré 132 ans. On pouvait penser qu'avec l'indépendance nous allions vivre en paix pour l'éternité. D'autant que comme l'a si bien dit notre éminent diplomate, Ramtane Lamamra, «l'Algérie est un pays exportateur de paix». C'est dans notre nature. Nous n'avons jamais agressé quiconque. Nous sommes toujours volontaires à aider les autres à retrouver la paix. Depuis toujours. Chacun se rappelle la libération, obtenue grâce à l'Algérie, des otages américains retenus en Iran. C'était le 20 janvier 1981. Les mêmes efforts sont déployés pour aider nos voisins du Mali et de la Libye à retrouver la paix. Malgré tout, certains lobbys étrangers qui n'ont jamais «digéré» notre indépendance puis la reconstruction de notre pays, s'évertuent par tous les moyens à «semer» chez nous les graines du chaos. Bien avant aujourd'hui. S'il est vrai que la décennie du terrorisme que nous avons vécue avait toutes les apparences d'une affaire algéro-algérienne, il n'en demeure pas moins que les groupes terroristes avaient de solides soutiens à l'étranger. De plus, il faut se rappeler que durant cette décennie de lutte, nous étions «en quarantaine». Sans aucune aide extérieure. Pis encore, nos aéroports étaient boycottés. Ce qui facilitait la destruction du pays par ces hordes d'assassins. Nous étions seuls face au «monstre». Un monstre que nous avons fini par vaincre. Ce qui n'était pas pour plaire aux séculaires lobbys étrangers qui avaient espéré le résultat contraire. Tous les Algériens se rappellent de cette tragique période. Et nous revoilà, deux décennies plus tard, à faire face à des tentatives de résurgence des groupes terroristes, payés en euros, dans notre pays. Heureusement que notre armée a gagné en puissance et en professionnalisme. Grâce à elle, nos frontières sont très sécurisées. Grâce à elle aussi, les terroristes vivent comme des bêtes traquées. Et c'est là que nous, les 44 millions d'Algériens, avons un rôle à jouer. Nous devons être très vigilants et signaler le moindre mouvement suspect à nos services de sécurité. Sans hésitation aucune. C'est notre «maison», l'Algérie, qui est ciblée. Il s'agit de notre propre sécurité et celle de nos enfants!