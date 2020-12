La reconnaissance par le président américain sortant, Donald Trump, d'une prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a failli briser le consensus international sur le statut légal de ce territoire. Là, elle ouvre la porte à une escalade, le cessez-le-feu de 1991 ayant assuré, malgré les manoeuvres marocaines, un statu quo fragile. La tenue du référendum d'autodétermination était la raison d'être majeure de la Minurso. Le Maroc s'y était clairement engagé. Mais Rabat n'a jamais cessé de torpiller les efforts des émissaires de l'ONU. Voilà que l'administration Trump, obnubilée par la normalisation des Etats arabes avec l'Etat sioniste, et prête à toutes sortes de pressions comme ce fut le cas avec le Soudan, a trouvé la clé avec une «reconnaissance» unilatérale de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Or, le Maroc n'a jamais cessé d'entretenir une coopération intense avec l'Etat sioniste. Aussi, la décision de Trump n'a aucune valeur face aux engagements formels de l'ONU pour la décolonisation de ce territoire, le dernier en attente de son indépendance dans le continent africain. Depuis l'attaque marocaine contre des civils sahraouis, à El Guerguerat, l'armée sahraouie a effectué plus de 185 tirs d'artillerie en direction de 10 secteurs militaires marocains, le long du mur de la honte. Rabat a beau se murer et interdire aux médias internationaux de pénétrer dans les territoires sahraouis, seul moyen de masquer les faits et de poursuivre une politique fondée sur l'intox et le mensonge, le Front Polisario est, désormais, «en état de guerre légitime». Qu'importe, dés lors, si la décision de Trump apporte au Maroc l'illusion d'une «avancée historique», dans sa fuite en avant, l'opération factuelle du milliardaire américain violant les décisions et les résolutions de toutes les instances mondiale et régionales et s'avérant, par-là même, nulle et non avenue.

Reste que cette situation recèle de graves dangers pour l'ensemble de la région maghrébine, déjà confrontée, depuis de nombreuses années, aux fléaux du terrorisme et du trafic de drogue dont le Maroc est un pourvoyeur acharné, même s'il se pose comme un «garant de sa stabilité», selon ses parrains occidentaux qui avancent des «millions d'euros investis dans des projets de développement». Des «investissements» dont le peuple marocain aurait tant aimé voir la couleur, pourtant. Le risque d'une recrudescence des fléaux évoqués est évident et la relation que l'Algérie a, toujours, eu soin de privilégier, en matière de lutte antiterroriste et de contrôle des flux migratoires, se voit dangereusement compromise par un Trump qui n'a qu'une seule et unique obsession, Israêl et rien qu'Israël, même s'il affiche un prétendu «Make America Great Again».