TlibaPrès de deux semaines après l'annonce inattendue du cessez-le-feu par le président du Gouvernement d'union nationale, Fayez al-Serraj, et le chef du Parlement basé à Tobrouk, Salah Aguila, les vrais enjeux de la crise libyenne sont toujours là. De même que la question cruciale du contrôle de la ville de Syrte et, avec elle, celle d' al-Joufra où se trouve la base aérienne stratégique des forces du maréchal Haftar semble, encore, posée. L'une comme l'autre sont, en effet, perçues, à juste titre d'ailleurs, comme les clés de voûte du croissant pétrolier pour lequel sont aiguisés les différents appétits, internes et étrangers, dans l'un ou l'autre camp. Des voix se sont, déjà, élevées pour suggérer une «démilitarisation» de la zone, histoire de l'extraire du champ des rivalités politiques et militaires qui risquaient de provoquer un séisme capable d'emporter l'unité et l'intégrité du pays, fortement tributaire des structures tribales qui hypothèquent l'avènement d'un Etat centralisateur. Or, si l'on en croit les déclarations du porte-parole du maréchal Haftar, le général Ahmad al-Mesmari, le 21 août dernier, rapportées par Al Wasat Libya, l'annonce du cessez-le-feu n'est rien d'autre qu'un «coup médiatique. La Turquie avec ses navires se prépare à attaquer Syrte et al-Joufra...Nos forces armées sont prêtes à affronter l'ennemi». Examinées sous le joug imparable du temps, ces belles paroles apparaissent pour ce qu'elles sont. De la poudre aux yeux, et c'est de bonne guerre. Auquel cas, il importe peu que le général al-Mesmari soit convaincu que «le texte du GNA a été rédigé par Ankara», le plus important est que le courant soit passé entre al-Serraj et le GNA, d'une part, et Salah Aguila, le «nouvel homme fort de l'Est», d'autre part. Le peuple libyen n'en attendait pas davantage et c'est d'autant plus encourageant que, depuis l'annonce du cessez-le-feu, il n'y a pas eu la moindre escarmouche mettant aux prises les deux protagonistes de la crise. Aussi, le rétropédalage d'al-Mesmari sur la télévision saoudienne al-Arabiya où il affirmait qu'en fin de compte, l'accord constitue, bel et bien, «une avancée qui montre la détermination des dirigeants libyens à surmonter l'impasse actuelle et créer un nouvel espoir pour un terrain d'entente» vient-il, à point nommé, conforter les deux signataires d'un document, au demeurant salué par la communauté internationale dont les trois pays voisins de la Libye.