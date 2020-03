Même si elle a surpris beaucoup de monde, la démission laconique de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, ne constitue pas réellement une surprise. Celui qui ne prenait pas de gants pour dire ce qu'il pense a choisi, cette fois, de se contenter d'un simple tweet en arabe pour annoncer, lundi soir, sa démission. Il en avait discuté quelques jours plus tôt avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. L'explication officielle sera, dés lors, celle d'une «santé (qui) ne permet plus ce niveau de stress». Elle pourrait paraître convaincante, puisqu'il s'agit de la Libye, un pays où la mission d'envoyé spécial de l'ONU est un métier à haut risque, affirment les Libyens eux-mêmes. En débarquant avec le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU durant l'été 2017, Ghassan Salamé était plein d'enthousiasme et même d'optimisme. Il représentait, aux yeux de ses interlocuteurs libyens, de la Tripolitaine comme de la Cyrénaïque, cette culture libanaise dont ils raffolent et il incarnait, surtout, une rupture, dans la méthode comme dans le style, avec son prédécesseur espagnol Bernardino Leon qui avait fait scandale, en négociant, avant de rendre son tablier, un poste lucratif aux Emirats arabes unis.

Mais, très vite, il allait être rattrapé par ses attaches et ses amitiés françaises. Ancien directeur de l'Ecole des affaires internationales de Sciences-Po, à Paris, proche du ministre des AE, Jean-Yves Le Drian, il ne pouvait demeurer insensible au choix du Quai d'Orsay qui, dans le conflit libyen, a opté pour le maréchal Haftar tout en prenant soin d'adhérer, officiellement, à la feuille de route de l'ONU. D'où la méfiance dont il a pâti, et le peu de crédit qui lui a été accordé au sein même du Conseil de sécurité auprès duquel il n'a eu de cesse de plaider pour un soutien agissant.

Pris entre le marteau et l'enclume, il s'est démené, mais en vain pour faire avancer la thèse de la solution politique à laquelle l'offensive du 4 avril 2019, lancée par le maréchal Haftar contre Tripoli, aura porté un énorme préjudice. Ghassan Salamé quitte une scène libyenne marquée par de nombreuses pertes humaines et matérielles, dues pour l'essentiel aux ingérences extérieures, à l'heure où le bras de fer entre Fayez al Serraj et Khalifa Haftar est instrumentalisé par certaines forces régionales et certaines puissances étrangères qui lorgnent, avec ou sans masque, sur les richesses du peuple libyen.