Depuis décembre, les Comores, Sao Tomé et Principe, la Gambie, la Guinée, le Gabon et la Côte d'Ivoire ont ouvert des représentations diplomatiques à Laayoune ou à Dakhla, au Sahara occidental, et ce au mépris des positions affirmées de l'Union africaine. A cela, une raison simple: les sollicitations du royaume marocain qui dépense, sans compter, depuis plusieurs années, afin d'accréditer la thèse de sa prétendue souveraineté sur un territoire inscrit par l'ONU dans la liste de décolonisation. La RASD est reconnue officiellement par une centaine de pays et elle entend que le processus d'autodétermination dont est chargée la Minurso puisse s'accomplir. Or, le Maroc, soutenu par la France, pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, poursuit ses manoeuvres dilatoires pour empêcher le processus d'aboutir, tout comme il empêche la Minurso d'exercer une mission de surveillance des nombreuses atteintes aux droits de l'homme dans le Sahara occidental occupé. Les droits de l'homme sont indissociables des droits internationaux. La France qui se targue d'être la patrie des droits de l'homme n'a pas hésité à brandir le veto au Conseil de sécurité pour empêcher l'extension des prérogatives de la Minurso dans ce domaine, ce qui ne l'empêche pas de surenchérir à ce sujet, en Syrie, par exemple.

45 ans d'occupation et de répression par le royaume marocain n'ont pas altéré la détermination du peuple sahraoui qui continue sa lutte par des moyens pacifiques, même si l'impatience grandit, de plus en plus, au sein de sa jeunesse, porteuse d'une colère et d'une frustration légitimes. Rabat a sans cesse dépensé une énergie et des sommes folles pour appuyer sa mainmise sur le Sahara occidental, mais le peuple marocain reste englué dans une pau-vreté et une détresse socio-économique profondes.

La RASD a obtenu de la Cour de justice européenne, en 2014, un arrêt pertinent quant à ses droits inaliénables sur les richesses de son sous-sol et de ses eaux territoriales. Un arrêt bafoué allégrement par la France et l'Espagne, entre autres pays européens, dont les entreprises pillent les richesses sahraouies bradées par le Makhzen au mépris des résolutions de l'ONU et de la légalité internationale. Après avoir actionné ses relais africains, voilà que le Maroc s'apprête, disent certaines sources, à conclure un deal avec l'administration Trump et le Premier ministre israélien Netanyahu, offrant son soutien à l'Accord du siècle pour le dépeçage des territoires palestiniens occupés dont El Qods-Est contre un appui à sa prétention sur le Sahara occidental. Ce sera là, sans doute, la goutte qui fera déborder le vase marocain...