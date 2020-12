Etape. Quand il a prêté serment, le 19 décembre 2019, le président Abdelmadjid Tebboune était loin de penser que le monde allait vivre la pire crise sanitaire de l'Histoire. L'alerte internationale sera lancée par l'OMS le 9 janvier 2020. La pandémie a fini par nous atteindre quelques semaines plus tard. Dès sa prise de fonction, le président Tebboune, avait, conformément à sa promesse, commencé l'application de son programme contenu dans ce qu'il avait intitulé «Mes 54 engagements pour une nouvelle République». Il ne faillira pas à sa méthode de «classer les priorités pour éviter des lendemains incertains». Des priorités parmi lesquelles la révision de la Constitution prenait une place fondamentale. Pour cette révision et dès le 8 janvier 2020 il créé le Comité d'experts. Dans le même temps, son autre priorité est de venir en aide aux Algériens oubliés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les «zones d'ombre». Ils s'agissait de 8 millions et demi d'Algériens répartis sur 15 000 de ces zones, à travers l'ensemble du pays, à vivre dans le dénuement total. Parallèlement, il consolidera la lutte contre la corruption par un renforcement du cadre législatif. Il presse l'administration à accélérer la cadence de la numérisation pour en finir avec la bureaucratie. Il limite les importations dont le double effet est de favoriser la production nationale et combattre les surfacturations. Entre-temps, la wilaya de Blida est envahie par le coronavirus qui se propage vers la capitale. 17 morts sont enregistrés le 23 mars 2020. Sans attendre, le président Tebboune décide le confinement total de Blida et partiel pour Alger. Dans le monde, c'est la cacophonie autour de cet ennemi invisible qui sème le désordre et tue à la fois. C'est la ruée internationale sur les masques et autres produits désinfectants. Aucun pays n'avait une méthode de gouvernance adaptée à cette crise sanitaire. Avec le recul et comparativement à ce qui se passe à l'étranger, la méthode Tebboune contre le Covid-19 s'avère être efficace. De plus, la nouvelle Constitution a été adoptée. Il a rendu le sourire aux plus démunis des Algériens. La corruption s'éloigne, la bureaucratie aussi. Malgré la chute des prix du baril, les subventions demeurent et le pouvoir d'achat des Algériens n'a pas changé. Sauf que le président finira par être contaminé. Actuellement, il termine sa convalescence. Il a tenu à rassurer les Algériens. Il a quitté l'hôpital. Comme tout le monde a pu le constater, hier, à la télévision. C'est l'essentiel!