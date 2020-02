Colère. On devine aisément que le président Tebboune a été très contrarié lors du dernier Conseil des ministres consacré au plan d’action du gouvernement. Il ne veut plus des chiffres fantaisistes avancés par certaines structures de l’Etat qui masquent la réalité des faits. Et il l’a fait savoir sans ménagement aux ministres. «Relevant des imprécisions dans certains chiffres relatifs au domaine économique, M. Tebboune a rappelé que l’économie ne repose pas sur des estimations approximatives, mais sur des statistiques exactes» précise le communiqué publié, jeudi dernier, à l’issue du Conseil des ministres. Il a aussitôt pris deux décisions pour corriger cette imperfection. D’abord «Il a demandé, dans ce sens, au ministre concerné de préparer immédiatement un Recensement général de la population afin que la politique de la planification nationale soit fondée sur des bases solides, ce qui permettra de déterminer la consommation nationale quotidienne pour pouvoir adapter notre consommation et nos importations à nos besoins réels», ajoute le communiqué qui poursuit que le président «a instruit également la création d’un réseau interactif de statistiques s’étendant à tout le territoire national, de la commune au ministère en charge des Statistiques, en vue de faciliter la maîtrise de l’économie». Les oreilles de nos responsables en statistiques ont dû siffler. C’est la première fois dans notre pays qu’un président de la République montre publiquement son grand intérêt pour des statistiques fiables et donc scientifiquement établies. Disons-le nettement, jusque-là les décideurs faisaient «dire» aux statistiques ce qu’ils voulaient. Ils gonflaient les chiffres ou les diminuaient selon l’intérêt du moment. Le bricolage et l’incurie qu’il créait ne semblaient pas déranger les responsables en charge de ce secteur vital et stratégique. Sinon comment expliquer qu’après 56 ans (la première structure des statistiques a été créée en 1964), on en est encore à balancer des chiffres avec autant de désinvolture ? L’exaspération du président de la République est plus que justifiée. Ce qui explique également pourquoi le président de la République a décidé la création d’un réseau national interactif de statistiques. Il veut doter le pays d’un nouveau moyen plus efficace pour dresser des statistiques. Avec le maillage informatique, les logiciels et la volonté politique, la nouvelle République promet la fin du bricolage !