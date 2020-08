Une première. Pendant des décennies, il n'était question que de «dysfonctionnement» de l'administration. Et la vie poursuivait son cours. Hier, le président de la République a ordonné au Premier ministre «l'ouverture immédiate d'une enquête sur les causes des incidents survenus ces derniers jours et qui ont impacté la vie des citoyens et l'économie nationale». L'enquête devra «déterminer les causes des incendies qui ont ravagé de vastes étendues de forêts, du manque de liquidités dans certaines banques et postes, de l'arrêt de la station de dessalement de Fouka et des coupures d'eau et d'électricité sans préavis dans des quartiers de la capitale et d'autres grandes villes durant les deux jours de l'Aïd El Adha» précise le communiqué de la Présidence. L'ordre est motivé par des informations avérées portées à la connaissance du président par les ser-vices habilités. S'agissant «d'incidents» aussi divers qui ont touché plusieurs secteurs avec cette particularité qu'ils ont eu lieu au même moment, cela laisse à penser qu'il n'est pas impossible qu'ils aient été orchestrés par des milieux tapis dans l'ombre. Contre le pays. Contre les Algériens puisqu'ils ont tous «impacté la vie des citoyens et l'économie nationale». Décidées de si haut, ces enquêtes seront diligentées avec la plus grande rigueur. Il ne fait pas de doute, également, que leurs auteurs seront rapidement identifiés. Pourquoi? D'abord parce que nos enquêteurs disposent aujourd'hui d'une grande expertise et des moyens hautement sophistiqués. De plus, ils n'auront à enquêter qu'en interne. C'est-à-dire dans un espace bien délimité. En d'autres termes, ils n'auront pas besoin d'aller très loin pour chercher et découvrir la vérité. Ceci dit, une telle décision du président de la République regroupant plusieurs «incidents» dans divers secteurs, renvoie inévitablement à ce que le défunt général Gaïd Salah qualifiait de «bombes à retardement». C'est-à-dire aux résidus de l'ancien système dont la connexion avec des agendas étrangers n'est pas à exclure. C'est pourquoi, il faut s'attendre à de lourdes sanctions contre les auteurs et leurs commanditaires une fois l'enquête bouclée. Chacun peut constater que tout se fait dans le cadre de la loi et rien que la loi. Tebboune a plusieurs fois martelé que «l'Algérie a besoin d'un Etat fort» en ajoutant «mais juste». Pour une vraie démocratie. Et contre l'anarchie. Il tient parole!