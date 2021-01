Célérité. Même si sa convalescence touche à sa fin, comme l'a précisé le président Tebboune lui-même, elle n'est tout de même pas terminée. Pourtant et avant même son retour, le chef de l'Etat avait repris ses activités. En rappelant aux responsables concernés, les objectifs tracés dans la prise en charge des «zones d'ombre» surtout avec l'hiver qui s'installe. Préoccupé qu'il est d'améliorer le quotidien des Algériens vivant dans ces zones qui font face à la rigueur du froid dans des conditions précaires. Une pensée qu'il a répétée dès son retour au pays. C'est dire l'intérêt qu'il accorde aux plus démunis. Il a aussi instruit le gouvernement de lancer la vaccination contre la Covid-19 à partir de ce mois de janvier. Toujours de son lieu de convalescence, il s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues étrangers. Bref, il suivait «quotidiennement, heure par heure, tous les événements qui se déroulent dans le pays, donnant, au besoin, instructions à la Présidence». Dès son retour, mardi dernier, et sans attendre de reprendre toutes ses forces, il s'est remis au travail. Avec une séance de travail avec le général Saïd Chanegriha, chef d'état- major de l'ANP, «sur la situation interne et les derniers développements dans les pays voisins et au niveau des frontières». Le lendemain, il a signé la loi de finances 2021 ainsi que le décret portant promulgation de la nouvelle Constitution. La reconduction des mesures de confinement décidée, jeudi dernier, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est faite «en application des instructions» du chef de l'Etat, précise le communiqué. La signature du contrat, annoncée mercredi dernier, pour l'acquisition du vaccin russe, n'aura pas échappé au préalable de sa validation par le président. Ce rythme de travail contraire aux conditions requises pour une convalescence bienfaisante va se poursuivre, voire monter en cadence, dans les jours qui vont suivre. Avec, notamment le projet de la nouvelle loi électorale que le chef de l'Etat avait confié à la commission présidée par le professeur Laraba. À ces activités présidentielles, un autre dossier, celui du remaniement ministériel attend le président de la République. S'il n'est pas encore finalisé, il ne fait aucun doute qu'il est bien entamé. Après évaluation, comme il l'avait promis, «des différentes actions dont ils (les ministres, NDLR) seront comptables aux échéances fixées». La cadence ira crescendo durant 2021!