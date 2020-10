Transformation. En instruisant tous les responsables du pays de ne plus «briser les rêves des jeunes» lors de son discours inaugural de la Conférence nationale des start-up, le président de la République donne un signal fort en direction de cette frange de la société. Celui de leur ouvrir de nouveaux horizons et faire renaître en eux l'espoir comme cela n'avait jamais été fait jusque-là. En réduisant les formalités administratives et en garantissant l'accès au foncier pour leurs activités, en créant un fonds de soutien financier qui leur est dédié exclusivement, bref en les accompagnant de bout en bout dans l'aboutissement de leurs projets. Et si l'on ajoute la promesse du financement par l'Etat de la campagne électorale aux jeunes qui veulent se présenter aux prochaines élections, et les créations d'emplois à leur intention qui découleront de la conditionnalité de l'importation au seul rôle de complément à la production nationale, c'est un «tapis rouge» que déroule le président Tebboune aux pieds de nos jeunes qui n'en pouvaient plus de la sinistrose qu'ils ont vécue durant des décennies. En réalité, cette catégorie de citoyens n'est pas la seule à faire l'objet de l'attention soutenue du chef de l'Etat. Pour la première fois de notre histoire, la protection de la femme contre toutes les formes de violences et en tous lieux, sera constitutionnalisée si les électeurs participent en masse et adoptent la révision de la Constitution le 1er novembre prochain. Ce n'est pas fini, car bien avant tout cela, l'action présidentielle avait mis en lumière et pour la première fois ce qu'on désigne aujourd'hui par «zones d'ombre». Des millions d'Algériens y vivaient dans la précarité absolue. Eux aussi, en voyant les responsables de l'Etat se relayer pour aller leur rendre visite, suivis d'engins et d'équipements divers, voient renaître en eux ce sentiment de satisfaction et d'espoir des lendemains qui chantent. Et enfin, n'oublions pas les personnes âgées et les malades chroniques à l'endroit desquels Tebboune a démontré toute sa considération dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19. Personne ne sera laissé au bord de la route, a souvent répété Tebboune. Même la lutte contre la corruption et la bureaucratie, qui tend à la moralisation de la vie publique, permettra, avec les autres actions citées plus haut, l'égalité des chances pour l'ensemble des citoyens. Tout cela dépendra des résultats du référendum. Evidemment!