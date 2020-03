Le récent attentat terroriste, dans la capitale tunisienne, à proximité de l’ambassade des Etats-Unis, n’a pas encore révélé ses secrets. Dans les allées du Parlement où les invectives sont monnaie courante, entre groupes parlementaires, irréductiblement hostiles les uns aux autres, on s’accuse, depuis hier, d’en porter la responsabilité. Pourtant, le but des assaillants est clair. Il s’agit, d’abord et surtout, de porter un nouveau coup à la reprise touristique. Profondément affecté par les attentats qui ont meurtri le pays en 2015, le tourisme, en Tunisie, aura traversé des épreuves difficiles et force est de souligner combien les efforts consentis pour sa relance auront été importants.

Cette grande implication des autorités tunisiennes, aux côtés des professionnels du tourisme tels que les tour-operateurs et l’hôtellerie, sans oublier la part, tout aussi cruciale, de Tunisair, ont permis de surmonter la terrible épreuve, au grand désappointement des commanditaires de ces actions terroristes. Ce n’était pas aisé de parvenir à atténuer la désaffection des clientèles européennes, notamment britannique et française, et le travail qui a consisté à maintenir intacte le travail des installations, en période stérile, fut exemplaire.

Aujourd’hui, le défi est encore plus grand car il s’agit de préserver le dialogue, rétabli entre les professionnels des deux rives, malgré les aléas d’une attaque dont il faut mesurer les tenants et les aboutissants. Durant les deux dernières années, les autorités tunisiennes ont déployé des moyens considérables pour renforcer la sécurité des sites touristiques et contrecarrer les assauts terroristes. C’est ce qui a nourri la hausse des fréquentations, même si elles n’ont pas encore atteint leur niveau d’antan.

Le tourisme demeure l’un des moteurs du développement du pays et, sur ce plan, la Tunisie conserve une place de choix, en tant que destination très accessible, au plan tarifaire, et avec l’avantage d’une hospitalité, connue et reconnue, dans tout le Bassin méditerranéen. Sans doute, la crise de 2015 a imposé la révision de l’offre et sa diversification, par des réformes qui ont transformé les filières et les conditions d’accès aux multiples dessertes du pays. De plus, les autorités ont su tirer profit de l’imposant patrimoine que sont Carthage, Kairouan, Dougga et d’autres villes, pour promouvoir un tourisme culturel prometteur. Pour que tous ces efforts soient préservés, la mobilisation contre la menace terroriste se doit de demeurer totale.