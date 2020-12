Trump aura mis les bouchées doubles, ces derniers mois, pour offrir à Israël les embrassades du plus grand nombre possible d'Etats arabes. Que va faire, dés lors, Joe Biden, en entrant à la Maison-Blanche, le 18 janvier prochain, pour un mandat qui, pense-t-on, remettra les choses dans leur cadre naturel, après quatre ans de graves turbulences orchestrées par le milliardaire américain et son clan? Aura-t-il, pour cela, les coudées franches? On se souvient des difficultés de Barack Obama qui avait commencé par un discours enchanteur à l'adresse du monde musulman, mais qui dut, très vite, se rendre à l'évidence.

Les Etats-Unis sont, en effet, tributaires d'une stratégie immuable. Seules différences entre un mandat républicain et un mandat démocrate, les méthodes. Aussi, ne faut-il pas s'attendre à de spectaculaires bouleversements car Joe Biden doit compter sur un Congrès qui veille à la pérennité de cette stratégie, coûte que coûte. Si le dossier «climat» bénéficiera, sans surprise, de son arrivée, celui du Moyen-Orient continuera à dépendre de la mainmise israélienne. S'agissant de l'Iran, Biden a beau déclarer qu'il reviendra dans l'accord sur le nucléaire, mais avec de nouvelles conditions. Elles ne sont pas très éloignées de celles formulées par Donald Trump et Israël. L'UE et le MAE allemand viennent, juste, de saisir la perche, réclamant à Téhéran de nouvelles discussions sur les armes balistiques et le nucléaire, malgré l'accord de 2015, qualifié, à demi-mot, d'obsolète.

Les dirigeants iraniens vont se retrouver dos au mur mais ont-ils d'autre choix? L'assassinat du général Kassem Souleimani, puis du physicien Fakhrizadeh, ont poussé Téhéran à promettre une «vengeance terrible». En réalité, la riposte iranienne s'avère, plutôt, symbolique et destinée à l'opinion interne. Et leur réaction prudente traduit, non pas une modération effective, mais le souci de ne pas compromettre les chances d'un new-deal avec l'administration Biden. Quant aux Etats du Golfe, ils ont sauté, à pieds joints, sur l'occasion pour s'inviter aux futures négociations sur le nucléaire iranien et nul doute qu'ils auront, pour cela, l'appui enthousiaste de l'Etat hébreu.

D'ailleurs, il ne serait guère surprenant que le président sortant Donald Trump soit en train de concocter son dernier feu d'artifice pro israélien, avec une normalisation, tant recherchée, entre l'Arabie saoudite et l'Etat sioniste, son gendre et conseiller Jared Kushner ayant évoqué, jeudi dernier, la question du timing pour laisser entendre que la chose est déjà entendue! Auquel cas, on imagine que le Maroc et Mohammed VI ont servi, dans cette stratégie, de répétition générale, avant le coup fatal qui sera porté à une Ligue arabe, déjà dépouillée de sa raison d'être.