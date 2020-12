En pleine commémoration du 69ème anniversaire de l'indépendance du pays, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, est arrivé, hier, en Libye, conduisant une importante délégation militaire, quatre jours après que le Parlement turc a adopté une motion qui prolonge de 18 mois l'autorisation du déploiement de militaires, en soutien au Gouvernement d'union nationale que préside Fayez al Serraj. Cette visite intervient au lendemain d'un appel du maréchal Khalifa Haftar, silencieux pendant plusieurs mois, à «chasser l'occupant turc» de la Libye, alors que les pourparlers se multiplient, depuis octobre dernier, afin de trouver une solution définitive à la crise, sous l'égide de la Mission des Nations unies pour la Libye (MANUL).

L'ONU a pressé, jeudi dernier, toutes les parties libyennes à avancer vers la tenue des élections, prévues en 2021, et elle a mis en garde contre toute tentative de sabordage des discussions en cours. La MANUL a, elle, salué, hier, l'échange de prisonniers entre les principales parties rivales, qualifié de «succès remarquable». Cet échange s'est effectué «sous la supervision de la Commission militaire conjointe (5+5), et grâce aux bons offices des cheikhs et des aînés des tribus», a-t-elle indiqué, tout en exhortant les deux protagonistes à accélérer la mise en oeuvre complète de l'accord global de cessez-le-feu, signé le 23 octobre à Genève. Or, cet accord qui détermine les conditions de sa mise en oeuvre stipule un départ des forces étrangères ainsi que le désarmement des milices de la Cyrénaïque (Est) comme de la Tripolitaine, de même qu'il prévoit l'échange de tous les prisonniers et une opération de déminage, avec l'appui de l'ONU.

Si les progrès enregistrés, lors des discussions inter-libyennes militaires, à Genève, parlementaires, à Tanger, et politiques, à Tunis, sont indéniables et ont permis une avancée relative vers l'accalmie des affrontements, il n'en demeure pas moins que l'incertitude plane, toujours, sur l'aboutissement des tractations, visant à doter le pays d'un Conseil présidentiel et d'un gouvernement dont la mission sera d'organiser des élections qui, seules, peuvent garantir une sortie de crise durable et inclusive. Dans ce contexte, ni l'appel de Haftar ni la visite du ministre de la Défense turc, à Tripoli, ne constituent des signaux favorables, et la tâche de l'ONU va s'avérer incertaine, avec la démission inattendue du nouvel envoyé spécial, Nickolay Mladenov, bref successeur de Ghassan Salamé, lui aussi démissionnaire. Ainsi, le Conseil de sécurité aura-t-il du fil à retordre pour trouver un remplaçant, la piste africaine ayant été écartée pour d'obscures «raisons»!