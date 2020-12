Jour après jour, mois après mois, année après année, les informations tombent à l'identique et Boko Haram, directement ou par sa version relookée, l'Iswap apparentée à Daesh, continue à semer l'horreur et le

désespoir dans les provinces du Nigeria. Voici trois jours, il a enlevé, lors d'une attaque violente contre une école, dans l'Etat de Katsina, plusieurs dizaines - des centaines, selon certains témoins - d'élèves dont l'infâme Abubakar Chekau, son chef, prétend qu'ils sont des «otages». Des négociations sont en cours avec des représentants de l'Etat pour une libération hypothétique. Ce nouveau kidnapping de masse a ravivé le spectre de l'enlèvement de Chibok en 2014, lorsque 276 adolescentes avaient été enlevées dans leur internat. Les rapts suivis de demande de rançon sont devenus coutumiers au Nigeria. Mais dans ce genre de tragédie, c'est la démonstration d'une mainmise des groupes terroristes qui, alliés à des bandits de grand chemin, sans motivation idéologique ou religieuse, parviennent à dicter leur loi à des populations terrorisées dont ils volent le bétail, les maigres ressources et les femmes.

L'horreur absolue, telle que nous l'avons connue en Algérie, durant la décennie noire, lorsque les fous de Dieu, embrigadés dans les rangs du GIA et de l'AIS, n'hésitaient pas à rançonner, piller et assassiner, à tour de bras! Les scènes décrites par les médias nigérians sont tout aussi insoutenables. Les victimes sont les laissés-pour-compte de la société nigériane, confrontée à la douloureuse chute des prix du baril. Pauvres et démunis, vivant dans des conditions lamentables, ils constituent la proie idéale pour Boko Haram et les bandits qui se drapent dans des motivations politiques trompeuses.

Sans doute, Boko Haram se nourrit-il des échecs de l'Etat nigerian qui a promis, à maintes reprises, de renforcer la sécurité, dans les écoles et dans les villages. Les Nigerians ne croient plus dans des promesses qui tardent à se concrétiser, l'attaque de Katsina ayant eu lieu dans le village natal du président Muhammadu Buhari. Pire, Boko Haram s'est renforcé, depuis une décennie, et il menace l'ensemble des pays riverains du lac Tchad. Il a commis, cette semaine, un horrible carnage dans une localité du Niger. Une centaine des lycéennes de Chibok sont toujours captives et servent d'esclaves sexuels à ces barbares. L'Union africaine est gravement interpellée par ces crimes monstrueux qui entachent, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, l'image du continent et il n'est pas excessif d'imaginer un sommet extraordinaire de l'Union africaine pour se pencher sur les tenants et les aboutissants d'un terrorisme qui entrave les efforts de développement des pays membres.