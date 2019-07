Alors que les manifestations ne faiblissent pas, empreintes d’une revendication majeure concernant le départ des figures représentatives du système, l’amorce d’un dialogue apaisé et constructif semble se heurter à des intransigeances suspectes. La dernière initiative du Forum national pour le dialogue a, à peine, commencé que, déjà, des tirs de barrage fusent, ici et là, avec la ferme intention d’empêcher la démarche devenue, pourtant, des plus urgentes. Formations politiques, syndicats et organisations de la société civile ont beau y adhérer, même si certains émettent quelques réserves et posent des préalables, il se trouve sans cesse d’obscures officines qui tentent d’imposer leur diktat, avec une surprenante volonté de faire perdurer la chienlit.

Pourtant, il suffit d’interroger n’importe quel quidam dans la rue, aussi bien à Alger que dans d’autres villes du pays, pour s’entendre dire que la situation a duré et qu’il est plus que temps de chercher une issue consensuelle à cette crise qui a porté un coup sévère à l’économie du pays. De lourds nuages planent sur la prochaine rentrée sociale, avec des prédictions de hausse généralisée et des inquiétudes conséquentes. Cinq mois de manifestations, heureusement pacifiques, auront contribué à l’aggravation des indicateurs dont on ne peut pas dire qu’ils étaient, avant le 22 février, de nature à engendrer l’optimisme. Depuis, on a découvert, au fur et à mesure de la lutte contre la corruption qui a fait défiler devant les magistrats instructeurs de la Cour suprême, notamment, de hauts responsables soupçonnés d’avoir pillé les caisses du Trésor national, que la situation financière est bien plus dramatique qu’on ne le supposait. S’il est vrai qu’en cette circonstance, la Justice doit suivre sereinement son cours, il n’en demeure pas moins que le peuple est parfaitement en droit de se constituer partie civile et de réclamer, en temps opportun, des comptes aux présumés corrompus comme aussi aux corrupteurs.

C’est dans un tel contexte qui n’incite pas à l’optimisme que le pays attend, avec une angoisse et une impatience croissante, la solution qui ne saurait naître qu’à partir d’un dialogue inclusif, fait de concessions indispensables et de propositions objectives. Partis, organisations et personnalités diverses ont un défi à relever, malgré toutes les incertitudes qui pèsent sur les initiatives, d’où qu’elles viennent. Il n’existe pas d’autre alternative et, si la situation demeure telle quelle, il faut s’attendre à ce que la confrontation ne soit une fatalité.