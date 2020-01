Etat civil. Pour la première fois depuis 2005, la Défense nationale ne figure pas dans la composition du gouvernement. Ni ministre délégué, ni vice-ministre. Quant au poste de ministre de la Défense, celui-ci relève, selon l’article 91 de la Constitution, des pouvoirs et prérogatives du président de la République. De ce fait, il échappe à la composition du gouvernement dont «l’action est coordonnée par le Premier ministre». Il y a dans cette nouveauté un message clair du retrait de l’institution militaire de la gestion des affaires publiques. Elle se consacrera désormais à ses missions constitutionnelles qui sont la protection du pays et des citoyens. C’est le premier acte concret du changement dans la nouvelle République. Pour la première fois aussi, aucune formation politique n’est représentée dans le gouvernement Djerad. Le rappel de Sid Ahmed Ferroukhi au poste de ministre de la Pêche et qui en 2017 a été élu député d’Alger sur la liste FLN en témoigne. Il avait démissionné en mars 2019 de son poste de député et de son parti. Tout comme le ministre conseiller à la Communication et porte-parole officiel de la présidence de la République, Mohand Oussaïd, qui a dû démissionner de son parti la veille de sa nomination. C’est le deuxième acte concret du changement. Concernant la composition du gouvernement, le président de la République a fait appel aux compétences nationales comme il s’y était engagé dans son programme. C’est ce critère qui a prévalu dans la reconduction des cinq ministres régaliens et dans le rappel de Ferroukhi et Mermouri respectivement aux ministères de la Pêche et du Tourisme. Pour le reste, le gouvernement est composé de membres bardés de diplômes, mais il faudra attendre et les voir à l’œuvre pour se faire une opinion. Y compris pour le plus jeune des ministres, Yassine Walid, qui n’a que 26 ans. On peut regretter qu’il n’y ait que cinq femmes dans un gouvernement composé de 39 membres sans pour cela verser dans la parité pour la parité. Il faudra chercher encore pour trouver d’autres femmes ministrables. Les quotas et la complaisance sont révolus. Seule l’efficacité et la compétence priment. Une autre nouveauté apparaît dans l’annonce publique de la composition du gouvernement. Si le porte-parole a remplacé le traditionnel communiqué, il faut y voir un signal de l’importance qu’accorde le président de la République à la communication institutionnelle. La nouvelle République s’installe !