Partout dans le monde, la peur du coronavirus a affecté les esprits et plombé les économies, de sorte que l'on découvre, effaré, que les pandémies d'antan ne sont pas, vraiment, effacées des mémoires. Sans tomber dans la théorie du complot et aller jusqu'à prétendre que la Chine, même la Chine, serait tributaire des manipulations sordides auxquelles se livreraient les grands laboratoires, à des fins bassement mercantiles, on peut penser que le déferlement du virus, à travers les continents, aura mis à rude épreuve les capacités de résistance des systèmes de santé, un peu partout.

Or, que peut-on dire de la réaction du premier pays concerné où le coronavirus a fait plus de 3000 morts? N'eût été la rapidité et l'ampleur des moyens déployés par les autorités chinoises pour contenir la fulgurance de l'épidémie, le monde aurait, sans aucun doute, vécu l'une des pires crises de son histoire récente. Des villes entières sous quarantaine, avec des populations de plusieurs dizaines de millions de personnes confinées, des transports fermés ou sévèrement surveillés, des écoles et des universités closes, des centaines de millions de travailleurs sous haute surveillance, mais, aussi, de gigantesques hôpitaux surgis de nulle part, en l'espace de quelques semaines, des soins et des instruments mobilisés à grande échelle. Tout cela en un temps record et avec une volonté exemplaire.

L'image saisissante du président Xi Jinping, porteur d'un masque au milieu d'une assemblée d'habitants de la ville de Wuhan, première à être frappée par le coronavirus, constitue, à cet égard, tout un symbole. Il y a du Deng Xiao Ping dans cet homme-là, et pas seulement en raison de la consonance des noms! Le premier a jeté les bases de la modernisation de la Chine, sans renier les dogmes du centralisme démocratique. Xi Jinping, lui, a accéléré le mouvement, de sorte que le mot d'ordre «enrichissez-vous» a propulsé l'immense pays aux premiers rangs de l'économie mondiale, suscitant l'inquiétude et la colère des Etats-Unis.

Il faut rendre justice à cette détermination et cette capacité des dirigeants chinois qui ont pris, à bras-le-corps, la menace du Covid-19 et endiguer, par-là même, ses conséquences pour tous les autres pays. Si l'ampleur de la mobilisation semble «échapper» aux médias et aux peuples soumis à un matraquage ambiant, il n'en demeure pas moins qu'avec cette épreuve, la Chine se découvre un nouveau timonier, capable de la propulser, plus tôt qu'on ne le croit, au plus haut du dôme économique et militaire mondial.