Nous voilà, presque, au terme d’une année terrible. 2019 aura été, sans aucun doute, un long épisode de bruits et de fureurs, fort heureusement sans conséquences, puisque aucune goutte de sang n’a été consentie, tout au long d’une crise majeure qui aurait pu ébranler le pays et ses institutions, voire affecter sa sécurité et sa stabilité. C’est bien grâce à l’abnégation, la vigilance et la détermination de l’Armée nationale populaire et à son Haut Commandement, sous l’autorité active du chef d’état-major, feu Ahmed Gaïd Salah, qui aura beaucoup payé de sa personne, en étant présent sur tous les fronts, que cette sortie de crise est devenue réelle. Pour cela, il aura fait preuve de fermeté et de droiture, exemplaire dans sa démarche et dans son engagement à la mesure des hommes de Novembre.

2020 sera donc, grâce au sacrifice de cet homme et de ses compagnons dont la patrie restera à jamais redevable, une année de résurgence et de travail, tant la machine économique a besoin d’être, à la fois, réhabilitée et adaptée aux multiples exigences de la société moderne. Les chantiers sont nombreux et complexes. Les revendications populaires et les attentes sont denses et impérieuses. Elles sont surtout justes et justifiées. Ahmed Gaïd Salah savait cela et il n’a, à aucun moment, ménagé ses efforts et son soutien aux nombreux manifestants, à travers le pays, fort de ses certitudes selon lesquelles l’Armée nationale populaire est, d’abord et avant tout, au service du peuple algérien et de lui seul.

Ainsi, l’Algérie est-elle, désormais, à la veille de changements majeurs, n’en déplaise aux apprentis sorciers qui tentent de rallumer les braises de la fitna. L’avènement de la IIème République n’est plus une vue de l’esprit, la métamorphose du champ politique et la consécration de la souveraineté populaire sont actés à partir de rendez-vous cruciaux, tels que la révision de la Constitution, la mise en adéquation de la loi électorale avec les aspirations légitimes d’une jeunesse qui n’entend plus jouer les laissés- pour-compte et d’autres lois, de nature à instaurer une véritable représentativité, à tous les niveaux institutionnels. Il faut dire que la tâche est immense et nécessite la mobilisation de toutes les énergies patriotiques, compte tenu du contexte géopolitique dans lequel le pays est confronté à de multiples menaces, internes et extérieures. Mais, pour cela aussi, Ahmed Gaïd Salah aura balisé la voie, en veillant à une modernisation soutenue de l’armée dont la mission est de protéger la nation.