Dans une apparition fortement attendue par le peuple algérien, le président Abdelmadjid Tebboune aura surpris tout son monde, tant par le soin apporté à la forme que celui consacré au fond du message. Sans fard, sans costume d'apparat, sans le décor de circonstance qui marque ce genre de message, il s'est donc adressé aux Algériennes et Algériens comme un homme ordinaire, en période de convalescence, mais parfaitement au fait des faits qui affectent le pays, depuis ces derniers jours. Une tenue simple, un langage simple, un accent à la sincérité aussi profonde que la détermination d'assumer son mandat jusqu'au bout. Ainsi, a-t-il mis fin aux rumeurs malveillantes et, surtout, aux interrogations, les unes sans calculs ni motivations masquées, les autres empreintes de réflexes douteux qui servent des intérêts autres que ceux du pays, et il a rassuré tout un peuple, en lui confirmant qu'il tiendra les 54 engagements, exprimés lors de la campagne présidentielle. Le message aura abordé tous les aspects, social d'abord, économique, ensuite, et, pour finir, politique et sécuritaire. Les cordes de la Bourse sont bien serrées, les citoyens au faible revenu n'ont pas à redouter de nouvelles mesures fiscales, personne ne passera l'hiver au froid et les walis doivent assumer les tâches qui leur incombent, surtout en direction des zones d'ombre. La pandémie est vaincue, grâce à une stratégie sanitaire exemplaire. Le pays va aller de l'avant, avec une nouvelle loi électorale et des législatives qui permettront de poursuivre le processus du changement dont il a besoin, conformément à la volonté populaire exprimée par le Hirak. Reste la grande question que se posent bon nombre d'Algériens. Pourquoi Twitter? Le choix n'est pas sans raison. C'est bien sur les réseaux sociaux que les rumeurs les plus extravagantes et les plus malveillantes ont circulé. Ces réseaux ont, visiblement, pris une dimension planétaire, en matière de communication, larguant au stade des feux follets marginaux tous les autres médias, y compris audiovisuels. Derrière cette remarquable opération de Com, j'entends le souffle du directeur du Cabinet présidentiel, Nourredine Bardad-Daidj, brillant diplomate et passionné, voilà plus de deux décennies, par les réseaux sociaux quand ils étaient, encore, balbutiants. En allant sur Twitter, le président Tebboune a voulu signifier, aux uns et aux autres, qu'il est bien un homme de son temps, enclin à la modernité. En même temps, il cloue le bec, sur leur propre terrain, aux partisans de l'intox et des folles rumeurs. Et pour finir, il choisit de démontrer qu'il est bien au fait de tout ce qui touche à la sécurité et à la stabilité de l'Algérie, invitant chacune et chacun, à ne point douter du fait que notre pays a les moyens de se défendre, «bien plus qu'on ne l'imagine», et que, si danger il y a, au vu et au su des récents événements, dans la région sahélo-maghrébine, le peuple algérien n'a pas à s'inquiéter.