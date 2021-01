Un toit pour tous. En marge de la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine du logement avec l'Arabie saoudite, lundi dernier, notre ministre de l'Habitat, Kamel Nasri, a rappelé que le plan quinquennal 2020-2024 prévoit la réalisation d'un million de nouveaux logements. Ainsi donc et malgré la situation économique difficile que traverse le pays, l'Etat ne s'arrêtera pas de construire des logements. C'est là un (le 28ème) des 54 engagements du président Tebboune qui a promis de «résoudre définitivement le problème du logement». Ce qui passe entre autres, précise le président, par l'éradication totale des bidonvilles. L'autre particularité de ce plan est que l'accent sera mis sur le logement rural. Toutes les formules se poursuivront. Kamel Nasri l'avait déjà précisé lors de sa visite à Saïda le 13 octobre dernier. «Pour permettre aux citoyens de disposer de logements décents, l'Etat est décidé à réaliser d'ambitieux programmes» avait-il précisé. Pour ambitieux, les programmes le sont. Pour la seule année en cours, pas moins de 45000 milliards de centimes sont inscrits dans la loi de finances 2021 pour le secteur de l'habitat. Quand on sait que les caisses de l'Etat ne débordent pas d'argent, on mesure mieux l'importance donnée au secteur. Ce qui est en droite ligne du «caractère social» de l'Etat algérien maintes fois réaffirmé par le président de la République. Un tel effort exige également une fermeté sans faille contre «la fraude dans la distribution des logements» peut-on lire sur le programme présidentiel. Il y est également mentionné que «le respect des délais de réalisation (se fera, Ndlr) par le biais d'une responsabilisation financière des entrepreneurs». Comme on peut le constater, rien n'est laissé au hasard pour la réussite des programmes futurs de logements. Tout est bien encadré. Ceci dit, le nouveau million de logements viendra s'ajouter aux quatre millions qui ont été réalisés et distribués jusque-là. Nous ne sommes plus dans le déficit, mais dans le maintien d'une cadence dictée par la croissance démographique. Pour la seule année qui s'est écoulée, 200.000 logements tous types confondus ont été distribués. C'est le nombre annuel qui est le plus conforme à nos besoins. Jusqu'à atteindre un taux du patrimoine immobilier qui permettra de réguler convenablement le marché. Les programmes se suivent et...se ressemblent. Le président s'y est engagé!