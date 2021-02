Maturation. Jeudi dernier, le gouvernement suédois a annoncé qu'il compte «lancer un passeport vaccinal contre les coronavirus d'ici l'été». La veille, c'était le Danemark qui avait fait la même annonce, mais dans un délai plus court, soit «avant la fin février». Plusieurs autres pays travaillent sur le même projet quand d'autres, comme l'Islande et les Seychelles le 21 janvier dernier, l'ont déjà mis en place. La Grèce a préféré saisir la Commission européenne pour que le document soit standardisé dans l'ensemble du Vieux Continent. Même des fournisseurs informatiques comme Microsoft préparent des applications de «passeport numérisé et très sécurisé». En France, en Allemagne et aux Pays-Bas l'idée est en débat. Les arguments diffèrent sur la portée d'un tel document mais se rejoignent au fond qui est de permettre «de prouver rapidement une vaccination complète» comme l'a précisé le ministre suédois du numérique Anders Ygeman. Contrairement à l'attestation du test négatif exigée jusque-là et qui n'a de sens que pour quelques jours. D'autres raisons plus impérieuses pour certains Etats apparaissent. Il s'agit d'Etats qui vivent de ressources du tourisme comme l'Islande, la Grèce ou les Seychelles. Toujours pour des raisons économiques, le Danemark compte sur ce document pour relancer une vie normale dans le pays. Pour la réouverture des restaurants, des cinémas et autres lieux de rassemblements publics. L'OMS avait réagi en janvier dernier, avant que la vaccination n'atteigne les niveaux qu'on lui connaît aujourd'hui, en déclarant qu'il était trop tôt pour envisager un tel document. Sans l'exclure formellement. Des ONG dénoncent un tel projet qui pénaliserait les pays pauvres qui n'ont pas accès à la vaccination. De là à pousser jusqu'à l'intention des pays développés de réduire le phénomène de l'immigration, il n'y a qu'un pas que certains franchissent sans hésiter. D'autres voix trouvent le projet prématuré sur le plan scientifique. C'est-à-dire en attendant de connaître l'efficacité des vaccins Covid-19 sur les variants connus et à venir. Enfin, il y a ceux qui adhèrent à ce passeport en le comparant au «carnet jaune» de vaccination contre la fièvre jaune traditionnellement exigé pour les voyages en Afrique et en Asie. Ceci étant, cette idée de passeport vaccinal, aujourd'hui en débat, a de fortes chances de devenir une réalité tôt ou tard. Lorsque le taux de 70% de vaccinations sera atteint!