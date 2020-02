Réunie, hier, en conclave par le chef du gouvernement désigné, l’équipe Fakhfakh a du pain sur la planche, pour peu qu’elle obtienne, le 26 du mois courant, le vote de confiance de l’Assemblée tunisienne des Représentants du Peuple (ARP). Celle-ci reste tributaire de rangs dispersés, à tel point que les alliances, d’aujourd’hui, risquent fort d’être les ruptures, de demain. Toujours est-il que le gouvernement Fakhfakh, une fois adoubé, devra s’attaquer à la crise économique qui plombe la société tunisienne et met à mal les couches démunies qui se concentrent dans les zones rurales et, plus particulièrement, au sud du pays.

On ne sait pas, pour l’heure, quels vont être ses atouts, mais il est certain que les députés, acquis ou réservés, n’ont aucune envie de quitter les bancs de l’ARP, auquel cas leur vote interviendra, haut la main, quels que soient les projets qui leur seront soumis. Cela signifie que le défi le plus crucial concerne la relance économique, la lutte contre le chômage, surtout des jeunes, et la réduction de la fracture sociale dont souffre le peuple tunisien, dans sa large majorité.

Demain, le vote de confiance des groupes parlementaires, emmenés par le parti Ennahdha de Rached Ghannouchi, président de l’ARP, ne sera pas, réellement, un oui au programme d’Elyès Fakhfakh et de son équipe, mais, plutôt, un non à des élections législatives anticipées. La plupart des élus n’ont aucune intention de perdre leur siège, très conscients des avantages que sont un salaire de 18 fois le SMIG et un taux d’absentéisme de 2 jours sur 3!

Fakhfakh aura, pendant quelque temps, la main libre pour engager la politique monétaire et fiscale, porteuse de prêts européens qui ont tant fait défaut à son prédécesseur, Youssef Chahed, qui n’aura pas, pour autant, démérité, eu égard aux moyens dont disposait son équipe gouvernementale. En contrepartie, il aura à engager les douloureuses réformes que préconise le FMI et c’est sur ce terrain qu’il sera, le plus, attendu, tant le pays a besoin de rétablir la productivité, réhabiliter la compétitivité des entreprises et relancer la croissance. Il semble que ce sera, alors, le moment où les véritables enjeux vont se profiler, aussi bien au sein de l’ARP que sur le terrain social, caractérisé par des revendications et un mécontentement qu’il faudra pouvoir assumer, en toute lucidité.